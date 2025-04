OM : Il ne reste que 4 matchs pour Greenwood…

Avec 18 buts en championnat, Mason Greenwood s’invite dans le cercle très fermé des meilleurs buteurs olympiens sur une saison de Ligue 1 au XXIe siècle. Et il lui reste encore quatre matchs pour viser plus haut.

Prêté par Manchester United cette saison, Mason Greenwood ne cesse d’impressionner sous le maillot de l’OM. Avec son 18e but inscrit en Ligue 1 lors de la 30e journée, l’attaquant anglais est désormais troisième meilleur buteur marseillais sur une saison de L1 au 21e siècle.

Il rejoint ainsi un classement prestigieux :

Et le plus impressionnant, c’est que quatre journées restent à disputer, laissant à Greenwood la possibilité de dépasser Drogba… voire Gomis s’il maintient son rythme.

With 1️⃣8️⃣ goals, 𝗠𝗮𝘀𝗼𝗻 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻𝘄𝗼𝗼𝗱 is now 3rd for most league goals in a debut OM season in the 21st century:

🥇 Gomis (2016/17) – 20

🥈 Drogba (2003/04) – 19

🥉 Greenwood (2024/25) – 18 🆕

𝗘𝗹𝗶𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆. 🔵⚪ pic.twitter.com/Rg28f1Ro37

— Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) April 20, 2025