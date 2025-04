OM : “Il n’y a pas de cassure !”

L’Olympique de Marseille traverse une période compliquée. Avec quatre défaites sur les cinq derniers matchs, le club phocéen a perdu sa place de dauphin au profit de l’AS Monaco. Plus que les résultats, Roberto De Zerbi a lui aussi montré des signes d’exaspération. En effet, d’après les informations de L’Equipe, l’entraîneur italien a même refusé de diriger l’entraînement de lundi, excédé par l’attitude de son groupe. Une situation qui peut poser la question d’une potentielle cassure entre le coach italien et son effectif. Cependant, selon l’ancien buteur de l’OM, Djibril Cissé, il n’y a aucune cassure entre les deux parties.

Présent sur le plateau de L’Équipe de Greg, Djibril Cissé a tenu à donner son avis sur cette situation tendue. Pour l’ancien attaquant marseillais, le lien entre De Zerbi et son vestiaire reste intact.

“Il va y avoir une bonne explication…”

Interrogé sur la situation délicate que traverse l’Olympique de Marseille, Djibril Cissé a donc livré une analyse nuancée mais ferme :

“C’est une boucle de pleins de choses et du coup c’est sorti et pas de la bonne manière, mais je pense pas qu’il y ait une cassure entre les joueurs et le coach. Je pense qu’il va y avoir une bonne explication entre les cadres et lui pour tout remettre à plat et repartir de bon pied parce que le match de ce week-end, c’est vraiment la signature. Soit on signe que tout va bien, soit on signe que ce qui s’est passé va avoir un impact. Donc ce match-là est vraiment important.”

