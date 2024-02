OM : « Il n’y aura pas d’amis… Si on fait un grand match, on va étouffer le Vélodrome », prévient Der Zakarian

L’Olympique de Marseille reçoit Montpellier ce dimanche en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Pour Michel Der Zakarian, c’est un match comme un autre, il n’y aura pas d’ambiance de camaraderie avec Jean-Louis Gasset !

Les Marseillais sont prévenus avant le match face au MHSC ce dimanche soir ! Si l’heure était à l’émotion et aux souvenirs pour Jean-Louis Gasset qui a assumé et expliqué son attachement au club montpelliérain, le son de cloche n’est pas tout à fait le même du côté de Michel Der Zakarian ! Le coach du MHSC est resté froid malgré les questions des journalistes sur sa proximité avec le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille qu’il va affronter ce dimanche soir au Vélodrome.

Dimanche, il n’y aura plus d’amis, ce sera des concurrents

« C’est un match important pour eux et nous. Il faudra être meilleurs qu’eux, plus efficaces quand on aura des occasions. Gasset? Oui, on a vécu pas mal de saisons ensemble. J’ai eu Jean-Louis comme coach et comme adjoint. Ce sont des gens (avec Ghislain Printant) que j’apprécie mais dimanche, il n’y aura plus d’amis, ce sera des concurrents, annonce Der Zakarian. On ne s’est pas parlé depuis qu’il a signé à Marseille. Peu d’équipe du MHSC gagnent au Vélodrome? On verra dimanche soir. J’ai gagné avec Brest il y a deux ans. L’an dernier on aurait pu gagner. On a eu 2/3 ballons de 2-1. Si demain on les a, il faudra les marquer. (…) Il va y avoir beaucoup d’ambiance mais si on fait un grand match, on va l’étouffer. Cela nous appartient, j’espère que le stade ne sera pas en feu »

🎙️ 𝗖 𝗢 𝗡 𝗙’

🗣️ Michel Der Zakarian avant #OMMHSC pic.twitter.com/NXlTCGrCz0 — MHSC (@MontpellierHSC) February 24, 2024

Présent ce samedi en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a évoqué son adversaire. Un rendez-vous spécial pour lui: « Montpellier est un match spécial, le club de ma vie où j’ai tous mes amis voire ma famille. On va jouer pendant 1h30. Ils veulent gagner et moi aussi. La situation est compliquée pour Montpellier et nous sommes également dans une obligation de résultat. »