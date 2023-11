OM : « Il va falloir se remettre les têtes à l’endroit, moi le premier »

Après la défaite ce dimanche soir face au RC Lens, les joueurs sont passés en zone mixte pour donner leur ressenti. L’un de ceux qui a pris la parole, Amine Harit, reconnaît de grosses erreurs de son équipe.

Défaite ce dimanche soir pour les Marseillais à Lens sur le score de 1-0 grâce à Gradit de la tête. Après une prestation discutable, Amine Harit s’est exprimé en zone mixte. Le milieu offensif reconnaît que le match n’a pas été au niveau.

« Dans tous les cas, c’est une défaite qui laisse un goût amer. Je pense qu’en seconde période, on a montré un beau visage mais la finalité, c’est la même. Défaite au bout. Il va falloir se remettre les têtes à l’endroit, moi le premier et bien travailler pour bien ré-attaquer après la trêve. On doit toujours persévérer. Il faut continuer à bosser. On a eu un début de saison qui n’était pas bon, on a laissé des points là où il ne fallait pas. Aujourd’hui, on le paye. C’est des matchs comme ceux-là qui vont nous faire grandir. On n’a pas montré un mauvais visage, il faut s’appuyer sur le positif. Il n’y a pas que du négatif même si la finalité est décevante. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs par rapport à l’effectif de l’an dernier, des automatismes sont en train de se créer. Il faut laisser le temps à certains joueurs de s’acclimater au club. Ce n’est pas facile ici, on sait ce qui nous attend en venant à l’OM. Les exigences de ce club. Je pense que l’important c’est le temps mais on en a pas. Il va falloir s’appuyer sur le positif et régler les petites erreurs comme le but à la dernière minute aujourd’hui. Quand on joue à l’OM, on se doit de jouer le podium toutes les saisons, ça doit être normal d’élever ses exigences. Comme je l’ai dit, il y a eu énormément de nouveaux joueurs, des recrutements commentés… On ne doit plus penser à ça, aujourd’hui on a notre effectif, il va falloir travailler ensemble. Aujourd’hui on paye les quelques matchs que j’ai en travers de la gorge, à Nantes, à Metz, à Toulouse au Vélodrome… Ces matchs-là se paient chers aujourd’hui. En prenant 4 points en plus, on ne serait pas en train de parler de ça aujourd’hui. J’ai confiance en cette équipe, au potentiel de ce groupe. Je sais qu’on va réaliser une très belle fin de saison. »