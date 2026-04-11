OM : “il y avait matière à les faire encore plus douter…” lâche Benoît Tavenot

L’Olympique de Marseille s’est imposé 3-1 face à Metz en Ligue 1. Après la rencontre, l’entraîneur messin Benoît Tavenot a pointé des erreurs évitables tout en soulignant que son équipe aurait pu faire douter Marseille.

Une victoire marseillaise construite mais pas totalement sereine

Face au FC Metz, l’Olympique de Marseille a assuré l’essentiel avec un succès 3-1, confirmant sa capacité à faire la différence offensivement. Dans ce match de Ligue 1, les Marseillais ont su exploiter les erreurs adverses pour prendre l’avantage et conserver une certaine maîtrise dans les moments clés.

Cependant, la rencontre n’a pas été totalement à sens unique. Après la réduction du score à 2-1, Metz a montré une capacité de réaction qui a brièvement mis sous pression l’OM. Une phase que Benoît Tavenot n’a pas manqué de relever, estimant que son équipe aurait pu inverser la dynamique.

Benoît Tavenot pointe des erreurs récurrentes

Après la rencontre, Benoît Tavenot a livré une analyse lucide de la prestation messine : « Les buts sont plus que largement évitables. C’est vraiment un manque d’attention et un manque de bonne lecture de situation. En Ligue 1, on se fait punir, en plus, ce n’est pas n’importe quelle équipe de L1, mais c’est vraiment récurrent et c’est vraiment problématique, parce que ça nous complique les matches. Après, on peut voir aussi le côté positif. On perd encore, mais les joueurs essaient de faire quand même, ils s’accrochent. »

L’entraîneur du FC Metz a également insisté sur le tournant du match après le retour à 2-1 : « Je pense que quand on revient à 2-1, il y avait matière à les faire encore plus douter. Le troisième, il est anecdotique, mais il est quand même de trop. Une autre soirée était possible, je pense que le deuxième but, juste à la reprise, ça peut compliquer le match, mais en remettant le 2-1, ça l’annule. »

Enfin, il a reconnu la solidité marseillaise dans les moments décisifs : « Une autre soirée était possible, parce que Marseille, c’était compliqué pour eux, ça se sentait. Ça reste une très bonne équipe avec de très bons joueurs, mais on sait très bien que dans ces situations-là, s’ils se retrouvent menés au score ou si on revient à 2-2, c’est un tout autre match. On n’a pas réussi à le faire, et eux, au contraire, ont réussi à rester solides et à mettre le troisième. Ce sont nos limites du moment, nos limites de la saison. »

Ce succès permet à l’Olympique de Marseille de poursuivre sa dynamique en championnat, malgré une opposition qui a montré que certaines séquences restaient exploitables pour ses adversaires.