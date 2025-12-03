OM : “Ils vont apprendre de ces choses-là”

L’analyse livrée par Matthieu Dossevi sur La Chaîne L’Équipe après le nul 2-2 entre l’OM et Toulouse apporte un éclairage mesuré et résolument positif sur la performance marseillaise. Alors que les hommes de Roberto De Zerbi pouvaient provisoirement prendre la tête du championnat en cas de victoire, ce match animé se solde par un point qui permet au club phocéen de rester au contact immédiat du PSG. Pour l’ancien international togolais, la nervosité entrevue durant la rencontre traduit surtout l’apparition d’un nouvel enjeu : celui d’assumer un statut d’équipe capable de viser très haut.

Pour Dossevi, l’OM a surtout été confronté à une pression liée au contexte. Il relève avant tout la volonté des Marseillais de contrôler leur rencontre, avant que l’enjeu n’influence légèrement leur lucidité. « Là c’est criant, ça se ressent, on sent que psychologiquement, sur l’enjeu, parce qu’ils ont tout pour maîtriser, continuer de maîtriser ce match. » Selon lui, cette montée de tension est principalement la conséquence du nouveau statut de l’OM, désormais en situation réelle de disputer la première place.

Il décrit d’ailleurs une nervosité perceptible dans les moments clés : « Tu sens qu’il y a l’enjeu de la première place qui commence petit à petit à se faire ressentir. Et tu vois qu’il y a une sorte de nervosité qui s’installe […] mais elle est palpable. » Pour Dossevi, cette réaction n’est pas alarmante : elle correspond au comportement d’un groupe qui prend la mesure de ses responsabilités et de son potentiel dans la course au sommet.

Des erreurs qui soulignent une marge de progression

L’ancien joueur refuse de voir dans certaines actions mal maîtrisées les signes d’un problème profond. Il évoque un exemple précis : « Et tu vois que cette touche, on ne sait pas pourquoi Egan Riley dégage en touche alors qu’il n’y a pas de danger. C’est vraiment une succession de choses qui sont totalement incohérentes. » Pour Dossevi, ce type d’erreur arrive quand l’enjeu perturbe momentanément la prise de décision. Ces séquences, selon lui, rappellent simplement qu’une équipe en progression passe forcément par des moments où le contexte pèse davantage.

Un OM toujours dans les temps dans la lutte pour le sommet

Interrogé sur le risque de voir ces moments de tension devenir problématiques, Dossevi écarte clairement toute inquiétude. « Ce n’est pas rédhibitoire, parce qu’ils sont là où ils doivent être. » L’OM reste parfaitement placé dans la course au titre, fidèle aux objectifs fixés en début de saison. « Ils ne sont pas largués au classement, bien au contraire. Ils ne sont pas largués, ils sont à la lutte. Le but, c’était que Marseille soit à la lutte, soit au contact du PSG et ils le sont. » Avec un point de retard seulement, les Marseillais continuent d’avancer au rythme attendu.

Un résultat utile pour la suite

Pour Dossevi, ce nul doit surtout être perçu comme un apprentissage. « Louper quelques occasions à ce moment-là de la saison, ce n’est pas si grave. Ils vont apprendre de ces choses-là et ça va peut-être même leur servir pour être plutôt clutch sur la fin de saison. » Au-delà du résultat, l’ancien milieu voit dans cette rencontre un levier de progression mentale, une étape formatrice dans le parcours d’un groupe qui se construit pour viser les moments décisifs.