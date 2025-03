OM : Incertitude autour de Pierre-Emile Højbjerg avant la réception de Lens ?

À la veille du choc entre l’OM et le RC Lens, l’absence de Pierre-Emile Højbjerg à l’entraînement ouvert à la presse ce vendredi suscite des interrogations.

Le milieu danois, élément clé du dispositif de Roberto De Zerbi, a été préservé sans que la nature exacte de cette mise au repos ne soit précisée.

Salut la #TeamOM!

Les infos de l’#OM à la veille de la réception de Lens.

Absents de l’entraînement:

Højbjerg (pied), Harit (mollet), Murillo (cuisse).

Cornélius suspendu.

Absents de l'entraînement:

Højbjerg (pied), Harit (mollet), Murillo (cuisse).

Cornélius suspendu.

A vivre demain dès 21h05 sur @ici_provence!

Selon le journaliste d’Ici Provence, Bruno Blanzat, « on ne sait pas encore si c’est une précaution ou une blessure plus importante. » Une situation qui laisse planer le doute sur sa présence face aux Sang et Or. Un éventuel forfait serait un coup dur pour l’OM, qui compte sur l’expérience et l’impact de Højbjerg dans l’entrejeu.