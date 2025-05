OM : “Inconcevable de ne pas finir à cette place vu notre parcours”

Dans l’émission Débat Foot Marseille du 15 mai 2025, Benjamin Courmes, Souri et Titi ont échangé de l’importance de conserver la deuxième place au classement de Ligue 1 pour l’Olympique de Marseille.

L’enjeu crucial de la deuxième place, selon Titi et Souri

« Est-il vraiment essentiel de rester deuxième ? Oui, c’est fondamental. Après 31 journées sur 33, conserver cette position est une obligation pour valider notre saison. Ce serait inconcevable de ne pas finir à cette place vu notre parcours. Rester deuxième légitime notre statut et évite une déception majeure, notamment si Monaco, avec sa saison inconstante, nous dépassait. »

Un consensus sur la portée symbolique et la récompense pour l’effectif

« L’objectif est d’être sur le podium, mais la deuxième place a une forte valeur symbolique, surtout face à un PSG intouchable. Compte tenu de notre saison, marquée par des hauts et des bas, terminer deuxième serait une belle réussite. Avec un effectif renouvelé à 70 %, l’arrivée de De Zerbi et un début de saison difficile, cette position récompenserait les efforts de l’équipe et des supporters. »

Souri met en avant les choix stratégiques et la dynamique positive du club

« Cette deuxième place valoriserait les choix stratégiques, comme le recrutement de Benatia, et s’inscrirait dans une dynamique positive, avec notamment, par exemple, la montée des Olympiennes. C’est une juste récompense pour les supporters après toutes les émotions vécues, et cela reflète le mérite d’un effectif qui a su rebondir. »

Ainsi, conserver la deuxième place représente un enjeu majeur pour l’Olympique de Marseille. Au-delà de l’absence de titre, elle symbolise la réussite d’une saison tumultueuse et valide les progrès du club. Cette position récompenserait les choix tactiques, l’engagement des joueurs et la ferveur des supporters, tout en renforçant la dynamique positive autour du projet marseillais.