OM : Inquiet, De Zerbi pourrait faire des changements…

En conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi est revenu sur l’état de forme de son effectif avant le prochain match de l’OM. L’entraîneur marseillais a exprimé ses préoccupations concernant la fatigue des joueurs internationaux et la gestion des blessures.

L’OM doit faire face à plusieurs absences mais surtout des niveaux physiques différents. Le technicien italien analyse attentivement la situation et prend en compte différents facteurs avant de composer son onze de départ. « On parle de tout, on analyse tout. Les causes des blessures, il faut les trouver. La blessure d’Hojbjerg arrive parce qu’il a joué… contre Lens, c’est de ma faute, je n’ai pas eu la force de m’opposer au jugement des docteurs. »

🎙️ »Des joueurs comme Cornélius et Kondogbia ont joué trois matches en peu de temps. Je ne veux pas perdre Bennacer non plus »#DeZerbi : « On parle de tout, on a analyse tout. Les causes des blessures, il faut les trouver. La blessure d’Hojbjerg arrive parce qu’il a joué… contre… pic.twitter.com/o9JZDvPPZ1 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 28, 2025



De Zerbi reconnaît ainsi une part de responsabilité dans la gestion physique de ses joueurs et veut éviter de nouveaux problèmes. Il pointe du doigt l’accumulation des matchs pour certains et le manque de rythme pour d’autres. « Murillo a beaucoup joué et Bennacer avait peu joué avant d’arriver. On fait attention à la charge de travail, la charge mentale, la récupération. Je n’ai pas encore décidé de la compo. »

Cornélius et Kondogbia ont joué trois matches en peu de temps

Parmi les joueurs les plus sollicités, certains inquiètent particulièrement l’entraîneur marseillais. « Des joueurs comme Cornélius et Kondogbia ont joué trois matches en peu de temps. Je ne veux pas perdre Bennacer non plus. Gouiri a lui joué 90 et 73 minutes, je ne veux pas non plus le perdre ! »

Avec un calendrier chargé et des objectifs importants en championnat et en coupe, l’OM devra trouver le bon équilibre entre compétitivité et gestion physique pour éviter de nouvelles absences. Roberto De Zerbi devrait ajuster son onze en fonction de ces contraintes pour préserver un effectif performant sur la durée.