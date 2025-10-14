OM : Inquiétude pour Amine Gouiri, sorti sur civière avec l’Algérie !

L’inquiétude est grande du côté de l’Olympique de Marseille après la sortie sur blessure d’Amine Gouiri ce mardi soir, lors du match entre l’Algérie et l’Ouganda (2-1), comptant pour la 10e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. L’attaquant marseillais, buteur sur penalty quelques minutes plus tôt, a été violemment percuté par le gardien adverse Salim Magoola à la 85e minute.

Focalisé sur le ballon, Gouiri a reçu en plein visage et à l’épaule un coup de poing du portier ougandais, venu dégager désespérément. Le choc a immédiatement stoppé la rencontre, les soigneurs intervenant sans délai. L’ancien joueur de Lyon et Rennes est resté allongé de longues minutes sur la pelouse, visiblement groggy et tremblant.

Une commotion qui fait craindre le pire pour l’OM

Les images ont glacé le public : Amine Gouiri a dû entamer un protocole commotion avant d’être évacué sur civière, conscient mais visiblement secoué. D’après les premiers retours des médias algériens, l’attaquant marseillais aurait été touché à l’épaule et à l’arrière de la tête. Le gardien ougandais, Magoola, également sonné sur l’action, a lui aussi quitté la pelouse sur civière.

Les images de @lequipe du choc de Gouiri pic.twitter.com/CifmuGQZpq — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 14, 2025

Dans la foulée de l’incident, Mohamed Amoura a transformé le second penalty pour offrir la victoire à l’Algérie (2-1). Mais la joie des Fennecs a rapidement laissé place à la préoccupation concernant l’état de santé de Gouiri.

Du côté de Marseille, où il s’est imposé comme un élément clé de l’attaque depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, cette blessure soulève de réelles inquiétudes. À une semaine de la reprise du championnat et d’un calendrier chargé pour l’OM, le club phocéen espère des nouvelles rassurantes de son international algérien.

Les examens médicaux prévus dans les prochaines heures devraient en dire plus sur la gravité de la blessure. En attendant, la prudence est de mise autour d’un joueur dont la montée en puissance avait parfaitement symbolisé le renouveau offensif marseillais.