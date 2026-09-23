OM : inquiétude pour Cornelius !

Mauvaise nouvelle potentielle pour l’OM pendant la trêve internationale. Derek Cornelius s’est blessé ce mercredi lors d’un entraînement avec la sélection canadienne. Le défenseur marseillais a été transporté à l’hôpital afin de recevoir des soins et de passer des examens complémentaires.

L’OM va suivre avec beaucoup d’attention les prochaines nouvelles en provenance du Canada.

Convoqué par Jesse Marsch pour cette trêve internationale, Derek Cornelius s’est blessé mercredi lors d’une séance d’entraînement organisée à Toronto.

Et les premières informations communiquées par la Fédération canadienne incitent forcément à la prudence.

Une blessure « sans contact »

Dans son communiqué, Canada Soccer indique que Cornelius s’est blessé seul, sans contact avec un autre joueur, au niveau du bas du corps.

Le défenseur de l’OM a ensuite été directement pris en charge.

« Il a été transporté à l’hôpital local où il reçoit des soins et subit des examens complémentaires. »

À ce stade, aucun diagnostic précis n’a été communiqué par la sélection canadienne. Il est donc impossible de connaître la nature exacte de sa blessure ou d’évoquer une durée d’indisponibilité.

Canada Soccer doit communiquer de nouvelles informations lorsque les résultats des examens seront connus.

Une nouvelle alerte pour Genesio

La situation sera forcément surveillée de près à Marseille.

Cornelius dispose jusqu’ici d’un temps de jeu limité avec Bruno Genesio. Selon L’Équipe, le défenseur canadien a disputé 26 minutes en Ligue 1 et 67 minutes en Ligue Europa depuis le début de la saison. (L’Équipe)

Il avait notamment été titularisé lors de la lourde défaite de l’OM face au Besiktas (4-1).

Cette blessure intervient surtout alors que l’effectif marseillais a déjà été touché par plusieurs problèmes physiques depuis le début de saison.

Pour l’heure, la prudence reste donc indispensable concernant Cornelius : la blessure et son transport à l’hôpital sont confirmés, mais sa gravité reste totalement inconnue en attendant les examens.

L’information de l’hospitalisation et de la blessure sans contact est confirmée par Canada Soccer et reprise directement par L’Équipe. (L’Équipe)