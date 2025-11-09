OM : Inquiétude pour Nayef Aguerd, De Zerbi donne des précisions !

La victoire de l’OM contre Brest samedi au stade Vélodrome a été ternie par une mauvaise nouvelle : la blessure de Nayef Aguerd. Titulaire en défense centrale, l’international marocain a dû quitter ses partenaires à la 79e minute, remplacé par CJ Egan-Riley. Sorti le visage fermé, le joueur marseillais souffre finalement d’une pubalgie, comme l’a révélé Roberto De Zerbi en conférence de presse d’après-match.

Le technicien italien n’a pas caché son inquiétude pour son défenseur, arrivé l’été dernier et déjà essentiel dans le dispositif phocéen. « Il a senti que ça s’était aggravé, il va faire des examens. C’est nécessaire qu’il s’arrête un peu, sinon ça va s’aggraver. Il pourrait rater la CAN. On aura aussi le Trophée des champions, même si je ne comprends pas pourquoi on va au Koweït pour la jouer, mais c’est une autre question. Janvier sera un mois décisif pour la Ligue des champions. J’espère que ce n’est rien de grave et qu’il pourra se remettre rapidement », a déclaré l’entraîneur marseillais.

Un coup dur pour Roberto De Zerbi et la défense marseillaise

Cette pubalgie pourrait priver Aguerd de plusieurs semaines de compétition. Une mauvaise nouvelle pour l’Olympique de Marseille, qui doit déjà composer avec plusieurs absences défensives. L’ancien joueur de West Ham et du Stade Rennais s’était imposé comme un cadre dans la charnière centrale, notamment par son expérience et sa relance propre.

Une blessure aux possibles lourdes conséquences pour l’OM

Si les examens confirment la gravité de la blessure, Aguerd pourrait manquer une partie du mois de janvier 2026, période cruciale pour le club phocéen. Outre la CAN, à laquelle il devait participer avec le Maroc, le défenseur risque également de manquer le Trophée des champions et les premières échéances de la Ligue des champions.

En attendant, De Zerbi devra trouver des solutions en interne pour pallier cette absence, peut-être en relançant Egan-Riley même si Balerdi devrait être apte pour la reprise et que Medina se rapproche d’un retour. Une certitude : la blessure de Nayef Aguerd tombe au plus mauvais moment pour un OM qui espérait enfin enchaîner une période de stabilité défensive.