OM : « J’ai commis une erreur », Højbjerg présente ses excuses

Pierre-Emile Højbjerg est revenu sur les déclarations qui avaient provoqué une vive polémique au Danemark après la défaite face à la Norvège (3-2). Le milieu de terrain de l’OM reconnaît avoir commis une erreur en évoquant publiquement ses difficultés à évoluer avec Morten Hjulmand et assure désormais pouvoir parfaitement jouer à ses côtés.

« J’ai commis une erreur »

Après la défaite danoise face à la Norvège, Pierre-Emile Højbjerg avait publiquement estimé que son association avec Morten Hjulmand posait un problème de complémentarité dans l’entrejeu.

Une prise de parole qui avait immédiatement provoqué de nombreuses réactions au Danemark. FCM avait d’ailleurs relayé cette énorme polémique autour du capitaine danois.

Højbjerg a finalement reconnu que ce type de discussion aurait dû rester en interne.

« J’ai commis une erreur pour laquelle je m’excuse auprès de mes coéquipiers, de l’entraîneur et de toutes les personnes impliquées. Vous ne devez pas parler publiquement d’un coéquipier ou des dispositions de l’entraîneur. »

Le joueur de l’OM explique avoir réagi sous le coup de la déception après la rencontre.

« Je peux facilement jouer avec Morten »

Le Marseillais a également tenu à clarifier ses propos concernant Morten Hjulmand.

« Je peux facilement jouer avec Morten. C’est un joueur talentueux que je respecte beaucoup, une personne avec qui je me sens bien et qui, comme moi, donnera tout pour le Danemark. »

Højbjerg précise que son analyse concernait surtout leurs profils similaires et leur tendance à parfois occuper les mêmes zones.

Il assure néanmoins qu’il peut continuer à évoluer avec Hjulmand et rappelle que les deux joueurs ont déjà livré de bonnes prestations ensemble. Højbjerg avait disputé l’intégralité du match face à la Norvège avec le brassard de capitaine.

La polémique désormais refermée ?

Le milieu olympien assure également entretenir de bonnes relations avec Brian Riemer, le sélectionneur danois, malgré les remous provoqués par sa première déclaration.

« Bien sûr, je peux jouer avec Morten à l’avenir et je donnerai toujours tout pour l’entraîneur, l’équipe et le Danemark, peu importe où je suis placé et avec qui. »

Le Danemark doit désormais poursuivre sa campagne de Ligue des Nations face au Pays de Galles puis au Portugal. Højbjerg fait partie des 23 joueurs de l’OM mobilisés pendant cette trêve internationale.

Après avoir déclenché une forte polémique, Højbjerg tente donc rapidement de refermer l’épisode et de recentrer l’attention sur le terrain.