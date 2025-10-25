OM : « J’ai été déçu de moi-même » lâche ce remplaçant !

Avant le déplacement de l’OM à Lens, le jeune défenseur anglais est revenu avec sincérité sur ses débuts difficiles à Marseille et a assuré vouloir rebondir.

Présent en conférence de presse, CJ Egan-Riley a livré un discours plein d’humilité et de lucidité. À 22 ans, le défenseur anglais, arrivé cet été en provenance de Burnley, n’a pas cherché à masquer ses difficultés d’adaptation depuis son arrivée sur la Canebière.

« Je savais que ça allait être une transition difficile pour moi, dans un club à l’étranger comme Marseille », a-t-il reconnu face aux journalistes. « Je deviens de plus en plus fort tous les jours. J’ai été déçu de moi-même avec ce carton rouge, mais il faut apprendre de ses erreurs. »

🗣️Je pense qu’on sera en mesure de rebondir, c’est le foot#EganRiley : “Je pense qu’on sera en mesure de rebondir, c’est le foot. On savait que ça devait arriver. On a la possibilité de rejouer et de remettre les choses en place. On aurait voulu revenir avec un meilleur… pic.twitter.com/idmikMgNdR — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 24, 2025

Egan-Riley fait ici référence à son expulsion lors de la rencontre face à Lyon, un tournant personnel qui semble l’avoir marqué. Conscient des attentes qui entourent chaque recrue à l’OM, il admet ne pas encore avoir montré le meilleur de lui-même, mais assure travailler pour progresser. « Je pense que j’aurais pu mieux faire, mais j’apprends à chaque match et à chaque entraînement », confie-t-il. « J’essaie d’obtenir ma place dans l’équipe et de gagner la confiance du coach. »

Une intégration en cours mais un état d’esprit irréprochable

S’il n’a pas encore beaucoup joué, CJ Egan-Riley affirme se sentir à l’aise dans le vestiaire marseillais. L’accueil du groupe, selon lui, a facilité son intégration dans un environnement aussi passionné qu’exigeant. « On m’a très bien accueilli dans l’équipe. Après, on a plus d’affinités avec certains que d’autres, comme partout », explique-t-il. Le défenseur formé à Manchester City veut avant tout s’appuyer sur cette bonne ambiance pour retrouver confiance et s’imposer dans la durée.« Je travaille pour être prêt quand le coach fera appel à moi. »

En pleine phase d’apprentissage, “CJ” semble déterminé à prouver qu’il peut s’inscrire dans la durée à l’Olympique de Marseille. Avant le déplacement à Lens, il a rappelé, par ses mots et son attitude, que la remise en question est souvent le premier pas vers la réussite.

Pour Parier sur le match Lens OM rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.