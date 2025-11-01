OM : “Je ne reconnais pas les joueurs qui ont joué contre le PSG”

Présent ce vendredi soir dans l’After Foot sur RMC, Lionel Charbonnier a livré une analyse sans concession sur la situation actuelle de l’Olympique de Marseille. L’ancien gardien des Bleus a pointé la fragilité de l’équipe dès qu’un titulaire manque, ainsi qu’un manque d’investissement de certains joueurs depuis la victoire face au PSG.

« De Zerbi a son 11, mais dès qu’il y a un blessé, qu’il manque une pièce au puzzle, on a un OM boiteux », a déclaré Charbonnier.

Le consultant regrette également un changement d’attitude au sein du groupe marseillais :

« Je ne reconnais pas les joueurs qui ont joué contre le PSG, ils doivent être beaucoup plus investis ! On ne choisit pas ses matchs ! »

Ces propos interviennent alors que l’OM reste sur une série de deux défaites et un nul lors de ses trois derniers matchs, un bilan qui a ralenti la progression des hommes de Roberto De Zerbi en Ligue 1. Entre blessures et irrégularité, le technicien italien doit désormais trouver des solutions pour relancer une équipe en perte de confiance avant une série de rencontres importantes.