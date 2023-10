Après seulement quelques mois, trois entraîneurs sont déjà passés par le banc de l’Olympique de Marseille. Amine Harit en a connu beaucoup dans sa carrière et se demande s’il n’est pas un chat noir !

Dans un long entretien accordé au journal L’Equipe ce dimanche, Amine Harit a fait le tour de ce début de saison à l’Olympique de Marseille. Comment parler de cet exercice 2023/2024 sans évoquer le départ de Marcelino… Le Marocain a l’habitude des changements incessants d’entraîneurs !

« Moi, depuis que j’ai commencé, j’ai dû faire vingt coaches ! Je ne sais pas si je suis le chat noir, mais partout où j’arrive… il y a eu plein de circonstances, avoue Amine Harit à L’Equipe. Les résultats n’étaient pas là, même s’ils n’étaient pas mauvais. C’est plus le contenu qui posait problème. Et quand ça ne marche pas, il faut trouver un coupable. SI ça me rappelle Schalke? Non parce que là-bas il y avait vraiment une crise de résultat (il y a joué de 2017 à 2021, année de la relégation du club en D2), c’était compliqué même dans le vestiaire. Là, notre groupe s’est mis dans une bulle, on s’est dit que la seule chose qu’on avait à faire, c’est se concentrer sur nos matches. En Championnat, on est encore là, on a joué tous les gros d’un coup, on est premiers de notre poule en Ligue Europa. Après, vous aimez bien Marseille, donc il faut toujours dire que c’est la crise… »

Impossible de bâtir un projet solide et gagnant

Marcelino a démissionné il y a quelques semaines de l’Olympique de Marseille et depuis, le coach espagnol ne cesse de critiquer le club via des interventions dans les médias français et espagnols. Cette fois-ci, l’entraîneur s’en prend à l’OM qu’il juge incapable de créer un projet et aux consultants qui l’ont critiqué lors de ses deux mois sur le banc.

« Les faits sont là. Il y a régulièrement des changements d’entraîneurs et de joueurs, les coachs ne restent pas là-bas plus d’un an. Il y a manifestement quelque chose à améliorer. C’est impossible de bâtir un projet solide et gagnant. On peut gagner des compétitions courtes parce que le football est comme ça. Les critiques de Jérôme Rothen et de Christophe Dugarry ? Je n’ai même pas eu le temps de m’en rendre compte (il rit). Comme dans la vie en général, il y a des personnes intelligentes et d’autres moins intelligentes. Ces personnes veulent être drôles mais elles deviennent irrespectueuses. C’est quelque chose qui peut arriver. Mais je n’en tiens pas compte. Je respecte la critique, sans plus. »