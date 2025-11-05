OM : “Je ne tomberai pas dans le petit jeu de la crise à l’Atalanta, je n’y crois pas”

À la veille du choc OM – Atalanta en Ligue des champions, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse ce mardi avec la sérénité d’un entraîneur qui connaît parfaitement son adversaire. Pour le technicien italien, cette rencontre aura une saveur toute particulière, mais hors de question pour lui de minimiser la valeur de l’équipe de Gian Piero Gasperini, malgré les résultats récents du club de Bergame.

De Zerbi refuse le discours de la crise

L’Atalanta reste sur une série difficile avec cinq matches nuls et une défaite, un bilan inhabituel pour un club habitué à jouer les premiers rôles en Serie A. Pourtant, De Zerbi n’a pas voulu tomber dans la facilité d’un discours alarmiste. « L’Atalanta a toujours été forte. Ce sera aussi difficile cette année. Je ne tomberai pas dans le petit jeu de la crise à l’Atalanta, je n’y crois pas. Ils ont de bons joueurs et un entraîneur fort », a-t-il affirmé avec conviction.



Le coach de l’OM sait que cette équipe italienne reste redoutable, notamment par sa capacité à presser haut et à se projeter rapidement. « Jouer contre une équipe italienne, c’est toujours une émotion forte. L’Atalanta est une équipe différente des autres car je suis un supporter de Brescia », a-t-il ajouté. Un aveu sincère qui souligne le caractère symbolique de ce duel pour lui.

Un match au parfum particulier pour De Zerbi

Originaire de Brescia, ville rivale de Bergame, De Zerbi a grandi dans cette rivalité lombarde. « Je suis né à 100 mètres du stade. Quand il y avait un match contre l’Atalanta, du lundi au dimanche, on ne parlait que de ça », a-t-il rappelé avec émotion. Pour autant, l’entraîneur marseillais ne veut pas que la nostalgie prenne le dessus sur l’enjeu sportif. « Cela reste un match de Ligue des champions, si on ne joue pas bien, on n’aura pas l’occasion de gagner », a-t-il prévenu.

🗣️ L’Atalanta est une équipe différente des autres car je suis un supporter de Brescia#DeZerbi : “Jouer contre une équipe italienne, c’est toujours une émotion forte. L’Atalanta est une équipe différente des autres car je suis un supporter de Brescia. Cela reste un match de… pic.twitter.com/DodlnuV8b5 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 4, 2025

Le message est clair : pas question de se laisser distraire par le passé. Face à une Atalanta toujours solide malgré sa série de contre-performances, l’Olympique de Marseille devra livrer un match plein pour espérer s’imposer. Pour De Zerbi, l’émotion sera forte, mais la priorité reste la victoire.

Pour Parier sur le match OM Atalanta rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.