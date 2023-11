OM : « Je ne vois pas en quoi ce serait la faute de McCourt ! »

L’OM traverse une grosse crise de résultats en Ligue 1 et se retrouve avec seulement 2 points d’avance sur le premier relégable. Une situation inquiétante que tente d’analyser l’ancien olympien Fabrice Abriel.

Dans l’émission L’Équipe du Soir, la journaliste Mélisandre Gomez a évoqué le début de saison ratée de l’OM et pointe du doigt un responsable : Pablo Longoria. « L’échec de cette saison, je ne vois pas en quoi ce serait la faute de Mc Court. On peut lui reprocher, comme toujours avec un actionnaire, de ne pas mettre assez d’argent. Depuis qu’il est arrivé en 2016, il a quand même investi 500 millions d’euros dans l’Olympique de Marseille, ce qui est quand même correct. Après, cela dépend de comment on utilise cet argent. Et Pablo Longoria l’a reconnu lui-même hier sur RMC. L’échec de cette saison, c’est parce que lui, il a sous-estimé l’effet qu’aurait le passage entre Tudor et Marcelino, c’est-à-dire deux footballs qu’on ne peut pas plus opposer. Il aurait fallu que les joueurs digèrent ces changements et que la moitié de l’équipe change, alors que l’OM avait besoin d’être prêt en quatre semaines, cinq semaines, puisqu’il y avait ce fameux premier tour de la Ligue des Champions. Donc l’échec de cette saison est lié au mercato estival, qui n’a pas été concluant. Il est lié à cette politique sportive toujours imprimée par Longoria de tout changer chaque été. Il est lié au grand écart entre Marcelino et Tudor et donc il est lié au choix du président de l’OM beaucoup plus que de son actionnaire. »



🚨1 MINUTE POUR CONVAINCRE🚨 Pour Melisande Gomez, l’échec de la saison n’est pas de la faute de Frank McCourt, il est avant tout celui de Pablo Longoria !#EDS pic.twitter.com/edaIMlutU3 — L’ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) November 15, 2023



Dans un entretien donné à La Provence, Fabrice Abriel a évoqué la situation délicate de l’OM : « Je ne sais pas ce que Gattuso veut faire. Il semble vouloir un 4-2-3-1 avec Harit en meneur de jeu, mais l’équipe ne joue pas pour lui. Le ballon ressort trop lentement, Harit se retrouve toujours do au but et sans le soutien de Veretout ou Kondogbia. Certains éléments dont le jeu est illisible. C’est compliqué de deviner quand Ndiaye va lâcher son ballon, d’anticiper les zones visées par Kondogbia, les déplacements de Veretout… Renan Lodi aussi. Je vois beaucoup Vitinha courir, c’est bien. Mais, franchement, on ne va pas se mentir sur les qualités de ce garçon. Autour de lui, Ndiaye ou Sarr… Ce sont des bons petits joueurs, ils ont du talent, mais ils n’ont pas la personnalité pour jouer à l’OM. Ce n’est pas Pablo Longoria qui est sur le terrain. Est-ce Longoria qui n’en fait qu’à sa tête ? Est-ce que ce sont des consignes dictées par McCourt ? Le club renvoie l’impression que personne n’est aligné. Et certains décisionnaires ne semblent plus impliqués ».

