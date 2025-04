OM : “Je suis persuadé qu’il y aura une réaction ce soir face au TFC”

L’Olympique de Marseille affronte Toulouse ce dimanche soir au Vélodrome pour la 28e journée. Après une semaine difficile, les Marseillais sont attendus. Florent Germain pense qu’il y aura une victoire !

Ce dimanche l’OM reçoit le Toulouse FC après une semaine difficile pleine de remise en question et de rebondissements. D’après le ressenti de Florent Germain, journaliste correspondant à Marseille pour RMC, les Marseillais vont réagir au Vélodrome contre les Violets.

“Depuis de longues semaines, le staff parle beaucoup de mental, mais il y a aussi un problème de jeu. Cette équipe ronronne et a du mal à inquiéter son adversaire. Je suis persuadé qu’il y aura une réaction ce soir face au TFC, mais il y a des interrogations“, a déclaré le journaliste sur l’antenne de RMC.

Confrontations OM TFC EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 32 Match nul : 21 Victoires TFC : 12

Déclarations d’avant-match

De Zerbi : “Ça me fait mal, ça me touche quand les supporters critiquent à juste titre parce qu’ils ont raison. Quand on déçoit les gens, c’est quelque chose qui me blesse parce que j’ai été supporter. On ne doit s’attendre à rien, on doit sur le terrain comme des furies. Peu importe que les gens sont énervés contre l’entraîneur, on doit aller sur le terrain avec l’esprit de Satan. Et si on le fait, tout le Vélodrome nous soutiendra. Je suis remonté, fâché et énervé des derniers matchs qu’on a fait et la manière dont on les a joués. Je suis énervé mais je suis dans mon environnement idéal, mon habitat naturel. Je ne sais pas si je suis le meilleur pour l’OM mais je sais que l’OM est le meilleur pour moi. Si quelqu’un pensait me toucher avec l’article, ça ne me touche pas, ça me recharge, ça me stimule. Ça m’attriste parce qu’il y a des parties qui ne sont pas vraies. A Reims, j’ai fêté mes 400 matchs. Je viens d’un pays, l’Italie, encore plus polémique que la France, je sais qu’il y a un mois, la conférence de presse a duré trois minutes parce qu’on était deuxième et qu’on gagnait les matchs. Aujourd’hui, il faut venir avec un casque mais moi, le casque, je l’ai toujours.

Carles Martinez Novell : “Quand on joue contre l’OM, il y a forcément de la motivation. Très peu de fois cette saison, nous sommes passés à côté de nos entames de matchs dans ce type de rencontre. Celle-ci sera très importante. On est vraiment concentrés sur la manière de contrer cette équipe de Marseille. Il faudra exploiter leurs points faibles au mieux ! Marseille n’est pas dans le meilleur moment de sa saison, mais ils ont toujours le même talent dans le staff et chez leurs joueurs. Comme souvent avant un match, on est aussi concentrés sur nous-mêmes, sur bien comprendre et connaître l’environnement dans lequel on va jouer, le contexte. Du coup, nous, on est surtout focalisés sur la manière de déjouer les plans de Marseille, de De Zerbi, au Vélodrome. Ça va être l’objectif. Maintenant, pour parler de De Zerbi à proprement parler, on commence à le connaître, on commence à connaître son jeu. Il cherche un jeu avec de la personnalité, un jeu qui va profiter des espaces, qui est assez vertical. C’est vrai qu’ils peuvent marquer de beaux buts. Par contre, toutes les équipes qu’on rencontre toute l’année en Ligue 1 ont des points forts, et chaque semaine, on essaie de travailler pour trouver leurs points faibles et pouvoir les exploiter.