OM : Jean-François Pérès écœuré après l’humiliation à Nantes

L’OM a touché le fond samedi à Nantes. Corrigé 3-0 par un FC Nantes en plein combat pour son maintien, Marseille a livré une prestation alarmante, sans intensité, sans réaction et surtout sans implication. Déjà très fragilisé après le nul concédé contre Nice (1-1) au Vélodrome, le club marseillais jouait gros en Loire dans la course à l’Europe. Mais au lieu d’un sursaut, les Olympiens ont affiché un visage inquiétant, déclenchant une vague de réactions très dures après le match. Parmi elles, celle du journaliste d’Europe 1 Jean-François Pérès, qui n’a pas caché sa sidération sur X.

« Abasourdi par le degré de non implication de la plupart des joueurs de l’OM. Rien en eux qui leur dit : t’es pro, payé royalement, t’as des fans incroyables dans un club majeur, fais ton job ? Qu’ils lâchent Benatia, RDZ, Beye… mais juste : faire son métier. Indigne », a lâché Jean-François Pérès. Une sortie cinglante qui vise directement l’attitude du vestiaire marseillais, au-delà même des tensions avec la direction ou le staff. Plus que le résultat, c’est bien l’absence totale de révolte qui alarme aujourd’hui autour de l’OM, désormais plongé dans une crise sportive et mentale profonde à deux journées de la fin.