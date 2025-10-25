OM : Jean-Michel Larqué tacle De Zerbi

La défaite de l’Olympique de Marseille face au Sporting en Ligue des Champions continue de faire réagir. Si Roberto De Zerbi a tenté d’expliquer les choix tactiques de son équipe après la rencontre, tout le monde n’a pas été convaincu.

Parmi les voix critiques, celle de Jean-Michel Larqué, ancien international français et consultant sur RMC Sport, n’a pas mâché ses mots.

“Quand De Zerbi fait des bonnes choses, on le dit. Mais là…”

Sur les ondes de RMC, Larqué a pointé du doigt la stratégie du coach marseillais, qu’il juge incohérente face au Sporting :

« Quand De Zerbi fait des bonnes choses, on le dit. Quand il se prend les pieds dans le tapis, on le dit aussi. Quand il dit qu’il ne voulait pas défendre aussi bas et qu’il met cinq défenseurs, il va forcément jouer plus bas que s’il avait gardé Vermeeren au milieu de terrain, capable de conserver le ballon et de donner un peu d’air à son équipe. »

L’ancien joueur de Saint-Étienne estime que les choix de De Zerbi ont condamné l’OM à subir le jeu :

« S’il joue à neuf défenseurs, il va jouer encore plus bas, non ? Il s’est planté. Et le simple fait qu’il prenne huit minutes pour répondre le montre. Même à dix, avec deux attaquants et un milieu capable de tenir le ballon, je suis sûr que tu aurais eu une opportunité de marquer face au Sporting. »

L’OM doit rebondir vite

Après cette défaite frustrante, l’OM devra réagir dès le prochain match de Ligue 1, sous peine de voir la dynamique positive des dernières semaines s’essouffler.

De Zerbi a l’occasion de prouver que cette erreur n’était qu’un accident de parcours…

