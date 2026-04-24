OM : Jean-Pierre Papin gêné par les propose de Facundo Medina…

En pleine tourmente après la défaite contre Lorient, l’Olympique de Marseille voit les tensions s’exprimer publiquement. La prise de parole de Facundo Medina pour remobiliser le groupe n’a pas été du goût de Jean-Pierre Papin, qui dénonce une erreur de communication.

Une sortie médiatique qui divise à l’OM

Le contexte est particulièrement délicat pour l’OM, battu le week-end dernier par Lorient (2-0) et désormais sous pression dans la course à l’Europe en Ligue 1. Face à cette situation, Facundo Medina a choisi de s’exprimer sur RMC Sport, pointant du doigt l’attitude de certains coéquipiers sans toutefois citer de noms.

« Je l’ai dit en face à certains joueurs, je ne vous dirai pas qui par respect, mais là on parle de joueurs – et je vais m’inclure dedans ! – qui ont beaucoup d’expérience », a expliqué le défenseur argentin, appelant à une prise de conscience collective dans ce sprint final.

Une démarche qui n’a pas convaincu Jean-Pierre Papin, consultant pour RMC et figure emblématique du club phocéen. « Ça me gêne. Pour moi, ça ne se fait pas. Une prise de parole doit se faire dans le vestiaire. Parler comme ça, c’est aussi se dédouaner. Ça ne se dit pas à l’extérieur », a-t-il réagi dans l’émission Rothen s’enflamme.

Papin pointe une “saison noire” et un vestiaire fragilisé

Dans la foulée, Jean-Pierre Papin a insisté sur le timing et les conséquences possibles de cette déclaration. « Je connais un peu Facundo, c’est un mec bien, sincèrement. Mais je ne vois pas pourquoi il vient parler aujourd’hui à la presse des problèmes des uns et des autres. Soit il n’y a pas de problème et il y aura un électrochoc, soit ils n’ont plus envie de jouer ensemble et il n’y aura plus rien », a-t-il ajouté.

L’ancien buteur évoque également une accumulation de tensions au sein de l’Olympique de Marseille : « Il y a eu l’affaire Rabiot, le départ de De Zerbi, les résultats, les déclarations de Benatia… Aujourd’hui, à quelques semaines de la Coupe du monde, qui va concerner plusieurs joueurs, je me demande qui va se retrousser les manches. Personne ne va prendre de risques… »

Actuellement sixièmes de Ligue 1, les joueurs dirigés par Habib Beye restent à deux points du top 4. La réception de l’OGC Nice, dimanche soir (20h45), apparaît déjà comme un tournant dans cette fin de saison sous tension pour l’OM.