OM – Jean-Pierre Papin :” il y a des signes qui montrent qu’il se passe quelque chose à Marseille”

Invité à réagir aux propos de Roberto De Zerbi sur la question du titre de champion, Jean-Pierre Papin a soutenu l’attitude mesurée de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. L’ancien Ballon d’Or estime que le club a tout intérêt à avancer sans excès d’ambition publique.

« J’aime que l’on fasse profil bas. Il y a des années où on s’enflammait », a expliqué Jean-Pierre Papin. « L’effet de surprise peut aider. Le PSG est normalement au-dessus, mais il y a des signes qui montrent qu’il se passe quelque chose à Marseille. Je préfère être le chasseur que le chassé. »

Pour l’ancien attaquant de l’OM, cette approche plus discrète correspond mieux à la situation actuelle du club. Malgré la possibilité de prendre la tête du championnat en cas de victoire face au Havre, Papin préfère rappeler la supériorité théorique du Paris Saint-Germain et l’importance de la régularité dans la durée.

En conférence de presse, Roberto De Zerbi avait déjà tenu un discours similaire en affirmant que l’OM ne parlait pas de titre :

« Mes joueurs ne parlent pas de titre. Pas parce qu’ils n’en rêvent pas, mais parce qu’une équipe (le PSG) a remporté la plupart des trophées. Rêver, c’est une chose. En parler, c’est comme vendre de la fumée. »

Les deux hommes s’accordent donc sur une ligne claire : éviter toute forme d’euphorie prématurée et laisser le terrain dicter les ambitions.

Dans un contexte où l’OM montre des signes de progrès sous la direction de De Zerbi, la prudence reste de mise, même si les performances récentes entretiennent l’espoir d’une saison de haut niveau.