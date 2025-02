OM : Jeremy Stinat sort du silence !

Après des jours compliqués, Jeremy Stinat sort enfin du silence et affirme qu’il pourrait à nouveau être sur le terrain pour un match de l’Olympique de Marseille.

L’OM se sent lésé par l’arbitrage depuis plusieurs semaines maintenant. Pablo Longoria a perdu son sang froid lors de la dernière rencontre face à Auxerre. Dans un entretien accordé au journal L’Equipe, l’arbitre de la rencontre, Jérémy Stinat affirme qu’il se sentirait prêt à arbitrer une nouvelle fois l’OM.

« Aucun problème pour être sur un match de Marseille. On a une vie et dès qu’on rentre sur un terrain on devient arbitre. Comme si on endossait un autre uniforme, une autre peau », a déclaré l’homme qui officiait lors du dernier match de l’OM face à Auxerre.

Trois jours après ses critiques acerbes à l’encontre de l’arbitrage français, le président de l’OM a présenté ses regrets dans la presse et a renouvelé ses excuses devant la ministre des Sports. L’échange, initié par Longoria lui-même, a duré une heure et a abordé plusieurs sujets majeurs tels que la vision du football, le développement du football féminin et la sécurité dans ce sport. Fort de son expérience à l’international, le dirigeant espagnol a également mis en avant l’impact social du football.

Un rappel au devoir d’exemplarité

Lors de cette rencontre, Marie Barsacq a tenu à rappeler à Longoria « son devoir d’exemplarité » en tant que président d’un club professionnel. La ministre a souligné que les dirigeants de club doivent montrer l’exemple, « notamment vis-à-vis des supporteurs, du football amateur et des jeunes ».

Elle a insisté sur la protection des arbitres, régulièrement victimes de violences verbales et physiques dans le football, que ce soit au niveau amateur ou professionnel. « Le respect des règles et des arbitres est une des valeurs cardinales du sport, qui ne saurait être efficacement enseignée aux enfants sans être réellement incarnée par les adultes », a-t-elle déclaré.

Un dialogue appelé à se poursuivre

Marie Barsacq prévoit également d’échanger « très prochainement » avec les représentants des arbitres pour aborder la question du respect et de la protection des officiels. Par ailleurs, elle rencontrera ce jeudi Laurent Nicollin, président du MHSC et de Foot Unis, avant une nouvelle réunion du conseil d’administration de la LFP.

Cette affaire met une nouvelle fois en lumière les tensions autour de l’arbitrage en Ligue 1, un sujet brûlant qui continue de faire réagir les acteurs du football français.