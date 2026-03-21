OM : Jérôme Rothen conteste la hiérarchie ! Pour le 6e de L1 est au-dessus de Marseille !

À quelques jours de deux affiches décisives en Ligue 1, l’OM se retrouve au cœur du débat. Malgré sa troisième place, le club marseillais est jugé inférieur à Monaco par Jérôme Rothen, qui remet en question la solidité du collectif olympien.

Rothen met en doute la valeur collective de l’OM

Sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen a livré une analyse tranchée sur le niveau actuel de l’Olympique de Marseille. Le consultant s’est montré sceptique quant à la capacité de l’équipe dirigée par Habib Beye à s’imposer durablement parmi les meilleures formations de Ligue 1.

« L’équipe-type d’Habib Beye, c’est celle-là. Il n’y a pas de surprise. Après, est-ce que cette équipe, qui a déjà été mise en place peut-être pas de la même façon par De Zerbi, on a vu individuellement des joueurs qui pataugeaient. Tu peux me dire les noms un par un, oui c’est sûr, ils ont de bonnes carrières pour la plupart, mais ensemble, ils n’ont jamais dégagé la force d’une grande équipe. Cette équipe-là a montré qu’elle pouvait perdre contre tout le monde », a déclaré Rothen sur RMC.

Une critique directe qui vise le manque de constance et de cohérence collective de l’OM, malgré des individualités reconnues et une position favorable au classement de Ligue 1.

Monaco au-dessus, Lille au même niveau

Dans la suite de son intervention, Jérôme Rothen a également comparé l’Olympique de Marseille à ses concurrents directs pour le podium. Et son verdict est sans appel concernant l’AS Monaco.

« Est-ce qu’ils seront capables de rivaliser avec Monaco ? Monaco est à six points derrière, mais ça ne veut pas dire qu’ils sont moins bons. Monaco est meilleur que l’OM. Je pensais que Lyon était une meilleure équipe, mais là, c’est en train de s’écrouler, mais ils vont récupérer des joueurs, et Lille, qui est sur courant alternatif et est très décevant, je pense que c’est dans la même catégorie que Marseille. »

Un positionnement fort qui intervient à un moment clé de la saison. L’OM s’apprête en effet à disputer deux rencontres déterminantes : la réception de Lille au Vélodrome, puis un déplacement à Monaco début avril. Deux confrontations directes qui pèseront lourd dans la course au podium de Ligue 1.

Dans ce contexte, les propos de Jérôme Rothen résonnent comme un test grandeur nature pour l’Olympique de Marseille, attendu sur sa capacité à confirmer son rang face à des concurrents jugés plus solides ou équivalents.