OM : Jérôme Rothen déglingue ce titulaire de Beye et le mercato !

Sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen a livré une analyse sévère de la situation actuelle de l’Olympique de Marseille, en ciblant notamment la baisse de régime de Pierre-Emerick Aubameyang sous les ordres d’Habib Beye. L’ancien international français évoque également des choix discutables sur le marché des transferts.

Une méforme inquiétante pour Aubameyang

Invité de l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC, Jérôme Rothen n’a pas mâché ses mots concernant Pierre-Emerick Aubameyang, pourtant titulaire régulier depuis l’arrivée de Habib Beye sur le banc de l’OM.

« La chose qui est criante, et c’est pour ça qu’ils ont du mal et que, pour moi, c’est une équipe moyenne, c’est à l’image d’Aubameyang. Depuis qu’Habib Beye est arrivé, Aubameyang est un titulaire de cette équipe. Regarde les matchs d’Aubameyang. Depuis qu’Habib Beye est arrivé, Aubameyang, c’est le néant. Il y a eu deux buts en fin de match contre Lyon, mais depuis, il n’y a plus rien. »

Une sortie qui illustre les difficultés offensives actuelles de l’Olympique de Marseille, en manque d’efficacité dans les dernières rencontres de Ligue 1. Le rendement du buteur gabonais, élément central de l’attaque marseillaise, est directement pointé du doigt dans cette période délicate.

Un recrutement remis en cause

Au-delà du cas individuel de Pierre-Emerick Aubameyang, Jérôme Rothen élargit son analyse à la politique sportive du club phocéen. L’ancien joueur du PSG évoque clairement des lacunes dans les choix effectués lors des derniers mercatos.

« Ce qui est criant, ce sont les erreurs de casting dans le recrutement. Entre le mercato d’hiver et d’été, quand tu regardes tous les joueurs aujourd’hui qui, pour moi, sont des joueurs moyens. On les a vus trop beaux au départ et ça donne une équipe moyenne. Regarde le niveau de certains. À part (Quinten) Timber, qui fait un bon match et est une bonne trouvaille, le reste, soit ils ne jouent pas, soit, quand ils jouent, ils sont très moyens. »

Ces propos interviennent alors que l’OM cherche encore de la stabilité sportive. Entre performances irrégulières et attentes élevées autour du projet marseillais, les critiques médiatiques reflètent un climat d’exigence constant autour du club.