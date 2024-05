Il y a quelques jours, trois joueurs de l’OM ont subi une tentative de car-jacking. Dans un entretien accordé au Parisien, Bamo Meité revient sur cet évènement.

Après le dernier match de la saison de l’Olympique de Marseille, Bamo Meité, Jean Onana et Faris Moumbagna ont été victime d’une tentative de car-jacking dans le 12e arrondissement de Marseille. Le défenseur ivoirien revient sur cet incident traumatisant dans un entretien accordé au Parisien.

« Il vaut mieux oublier et essayer d’avancer, je pense… Maintenant, ce sont les vacances, j’essaie de me libérer l’esprit. Moumbagna et Onana? Je les ai eus au téléphone, on a parlé. Je leur ai dit qu’on devait profiter des vacances pour se libérer l’esprit, avec nos familles et nos proches… C’était une scène choquante, j’ai eu peur, c’est évident. Là, aujourd’hui, j’essaie de prendre du recul par rapport à cette situation. On est des sportifs de haut niveau, on ne doit pas être mêlés à ce genre de choses. Je ne veux pas trop en parler, même à mes proches. Parce que ce ne sont pas des choses qui doivent se produire dans l’environnement du sport« , a expliqué le défenseur ivoirien au Parisien.

Longoria fait le premier bilan de la saison

L’OM ne jouera pas de Coupe d’Europe la saison prochaine et a clairement raté sa saison. Le président de l’OM, Pablo Longoria s’est exprimé en zone mixte après la victoire de son équipe face au HAC dimanche, il a annoncé du changement !

Comment analysez vous la saison ?

Pablo Longoria : « Finir 8e de Ligue 1 du championnat ce n’est pas acceptable c’est inadmissible. J’ai un sentiment de déception comme tout le monde. On doit faire notre autocritique, on a déjà analysé et on va continuer. Maintenant il est temps de reconstruire la saison prochaine. On a la tête à cela depuis un moment déjà. On doit faire notre autocritique, on est responsable. Ce n’est pas acceptable de finir sans être européen. On n’a pas été à la hauteur. «