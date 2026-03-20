OM : Jeu, Lille, Auba… la conférence de presse d’Habib Beye résumée en 5 points !

À deux jours d’un choc important de Ligue 1, Habib Beye a fait le point sur l’actualité de l’OM. Entre dynamique positive, état de forme des cadres et choix tactiques, l’entraîneur marseillais a livré plusieurs messages forts. Voici les cinq éléments clés à retenir avant OM-Lille.

Une identité de jeu assumée, sans “étiquette”

Interrogé sur une éventuelle “patte Beye”, Habib Beye a tenu à nuancer. L’entraîneur de l’OM refuse de s’enfermer dans une définition figée, tout en affirmant des principes clairs.

“La ‘patte Beye’, j’ai du mal avec ça. En tant qu’entraîneur on a tous une identité. Ce qui est important pour moi c’est de prioriser la solidité, l’équilibre, de déterminer une forme de onze type. C’est aussi important d’avoir une équipe avec un peu plus de verticalité, d’être plus orienté vers le but adverse.”

Un discours qui confirme une volonté de structurer le collectif tout en se projetant davantage vers l’avant, dans un contexte où l’Olympique de Marseille cherche de la régularité.

Lille, un tournant mais pas un match décisif

Avant la réception de Lille, Habib Beye refuse de parler de match capital.

“On est sur une série positive. Ça ressemble à une forme de tournant sans être décisif. Il y a encore sept matches derrière. Ce match peut créer une distance supplémentaire avec les équipes qui sont derrière. Le match n’est pas capital. Ce qui est capital c’est de continuer notre dynamique positive car elle entretient notre confiance.”

L’entraîneur insiste donc sur la continuité plutôt que sur la pression immédiate, alors que l’OM reste engagé dans la course aux places européennes.

« Aubameyang va bien, il a pris un coup sur la cheville mais a terminé l’entrainement et a frappé à la fin. Le groupe va bien et on sait que physiquement on a un avantage avec une équipe qui a joué jeudi. » Habib Beye pic.twitter.com/tqgpkkj6n9 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 20, 2026

Aubameyang et Gouiri, une complémentarité confirmée

L’association offensive entre Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri pourrait être reconduite.

“Ils sont très complémentaires. On a un Amine qui aime venir dans les lignes pour connecter et nous apporter ce liant technique. On a Auba qui a une générosité exceptionnelle. (…) Ils sont prêts à démarrer ensemble parce que la relation technique est très bonne.”

Un duo qui offre des solutions variées, entre mobilité et pressing, dans un secteur offensif jugé limité en nombre.

Des cadres en forme, Balerdi de retour

Bonne nouvelle pour l’OM : Pierre-Emerick Aubameyang est apte malgré un choc à l’entraînement. Balerdi et Nadir aussi.

“Pierre-Emerick Aubameyang va bien, il a juste reçu un coup sur la cheville. Il n’y a pas de raison que ça n’aille pas.”

Même constat positif pour Geoffrey Kondogbia, salué pour son impact quotidien.

“Il met beaucoup d’intensité au quotidien. (…) Il est un leader pour cette équipe.”

Une dynamique positive à entretenir

Enfin, Habib Beye a insisté sur la bonne période actuelle des Marseillais.

“On est dans une dynamique positive et cette confiance là doit se voir dimanche.”

Un message clair avant un rendez-vous important de Ligue 1, où l’OM devra confirmer sa progression récente et consolider sa position au classement.