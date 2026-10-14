OM : Jeunes, Paixao, blessés… les cinq messages forts de Genesio !

Bruno Genesio a précisé ses intentions ce mercredi, à la veille de la réception de l’Olympiakos en Ligue Europa. Entre soutien à Paixão, choix de composition et gestion de son effectif, l’entraîneur marseillais veut prolonger la victoire à Troyes tout en retrouvant davantage de qualité dans le jeu.

1. Paixão soutenu, une frustration liée au mercato évoquée

Genesio maintient sa confiance en Igor Paixão, qu’il tenait absolument à conserver cet été. S’il reconnaît une baisse de son rendement offensif, il souligne que le Brésilien continue de travailler défensivement et d’aider son latéral.

« Il n’y a pas de problème avec lui. Il y a toujours des explications à tout. Vous le savez, Igor aurait pu, dû, partir à Sunderland, ça ne s’est pas fait pour diverses raisons. Peut-être que cette frustration n’est pas complètement digérée pour lui. »

Le coach avance donc l’hypothèse d’une déception persistante après ce départ avorté. Il veut accompagner son joueur pour l’aider à retrouver confiance et efficacité.

2. Une base conservée, Weah plus haut reste une possibilité

Après la victoire de l’OM à Troyes, Genesio entend s’appuyer largement sur les joueurs utilisés dimanche. Il prendra néanmoins en compte leur forme et leur situation physique.

« Demain, il y aura une grande partie des joueurs qui ont joué contre Troyes qui seront présents au coup d’envoi. »

Un positionnement plus offensif de Timothy Weah reste à l’étude après le test effectué contre Montpellier. Concernant les penalties, Gouiri et Paixão restent les tireurs désignés : malgré son but à Troyes, Abdelli ne passe pas devant Gouiri dans la hiérarchie.

🗣️ Weah ailier doit ? « Bezahaf nous aussi envoyé un message dimanche… » #Genesio : « Weah ailier droit ? C’est une réflexion qu’on mène avec le staff c’est pour ça qu’on l’a utilisé à ce poste-là contre Montpellier. On a besoin de joueurs polyvalents car on a un effectif restreint en quantité. Ca fait partie des possibilités qu’on a. (…) Bezahaf nous aussi envoyé un message dimanche contre Troyes. » #OM #conf #EuropaLeague — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 14, 2026

3. Cornelius et Højbjerg absents, une gestion à adapter

Derek Cornelius et Pierre-Émile Højbjerg sont les deux absents annoncés pour jeudi. Genesio a toutefois donné des nouvelles encourageantes concernant l’évolution du milieu danois.

« Derek (Cornelius) et Pierre (Hojbjerg), qui va mieux, on est assez optimistes. »

Dans un cycle de cinq matchs en quinze jours, l’entraîneur explique vouloir conjuguer anticipation et adaptation. Les blessures, mais aussi les comportements à l’entraînement et en match, guideront ses choix.

4. Bezahaf et Kamissoko doivent confirmer dans la durée

Genesio apprécie l’insouciance que peuvent apporter les jeunes, tout en appelant à les évaluer sur plusieurs rencontres. Pour Bezahaf et Kamissoko, il insiste sur la nécessité de rester concentrés malgré les commentaires positifs.

« Chaque cas est différent par rapport au poste, au besoin de l’équipe, au contexte. […] Ils doivent prendre les compliments mais aussi rester concentrés, à l’écoute de ce que l’on dit. »

Le coach veut les aider à prendre du recul face à l’emballement extérieur. Leur utilisation dépendra également des postes et des besoins de l’équipe.

5. Gagner en retrouvant davantage de qualité

Le résultat obtenu à Troyes doit désormais être prolongé par une prestation plus convaincante. Genesio attend notamment davantage d’initiative de ses joueurs.

« J’attends d’enchaîner un deuxième résultat positif, c’est le meilleur moyen pour accumuler de la confiance. Montrer un peu plus de qualité dans notre jeu, de prise d’initiative. »

Face à un Olympiakos qu’il décrit comme agressif et intense, le technicien insiste sur la précision technique nécessaire pour sortir du pressing. Il voit aussi ce rendez-vous européen comme une occasion d’accumuler de la confiance avant le déplacement à Angers dimanche.