OM : «J’habite à Paris, même à 3-0 pour le PSG, le Vélodrome c’est plus chaud que le Parc des Princes ! »

Les supporters de l’OM ont chanté jusqu’au bout. Malgré la défaite 0-3 contre le PSG, les supporters ont continué à mettre de l’ambiance. Une ambiance et une ferveur qui ont impressionné un supporter de l’OM, habitant à Paris, venu pour la première fois au Vélodrome.

»J’habite juste à coté du Parc des Princes. Tous les week-ends j’entends le Parc des Princes. Même après être menés 0-3 le Vélodrome est plus chaud que le Parc des Princes. C’est tout il n’y a pas photo. Je suis rentré dans le stade je n’avais jamais vu ça de ma vie. Je n’avais jamais vu une ambiance comme ça. C’était un délire. J’ai pleuré quand ils sont rentrés sur le terrain. C’était une dinguerie. » Un supporter marseillais de Paris – Source : Football Club de Marseille (26/02/2023)

»Non je ne suis pas déçu. On voulait faire ce que l’on faisait d’habitude. En face c’est la meilleure équipe qui a gagné. C’était difficile pour nous de marquer et de faire des différences. Mes joueurs ont essayé mais ça n’a pas suffit. Ce qu’on fait réussi d’habitude, alors pourquoi changer ? Si vous changez cela ce n’est pas une bonne idée. Mbappé a été très décisif dans ce match. Mbappé présent ou pas ça ne changeait rien pour nous. Est ce que c’était plus difficile, oui. Mais est ce que cela change quelque chose, non. Aujourd’hui j’ai décidé qu’on devait venir avec cette mentalité de gagner. On devait être concentré. On devait courir. On a jamais parlé de gagner le titre. Je l’ai dit depuis le début » Igor Tudor – Source : Prime Vidéo (26/02/2023)