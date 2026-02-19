OM : Johan Micoud pense que c’est un “club de fous” pour faire un tel choix !

Sur le plateau de L’Équipe du soir, le consultant Johan Micoud a vivement critiqué la décision de l’Olympique de Marseille de se séparer de Roberto De Zerbi pour envisager la nomination d’Habib Beye, estimant ce choix difficile à comprendre dans le contexte sportif actuel.

Micoud remet en question la stratégie sportive

L’OM, quatrième de Ligue 1 au moment de la décision, a mis fin à sa collaboration avec Roberto De Zerbi le 11 février 2026, moins de deux ans après son arrivée, à la suite notamment d’une lourde défaite 5-0 contre le Paris Saint-Germain et d’une élimination européenne difficile.

Sur le plateau de la chaîne L’Équipe, Johan Micoud a exprimé son incompréhension vis-à-vis de cette tournure : « Faire partir Roberto De Zerbi pour prendre Habib Beye en pensant aller chercher la troisième place, c’est un mystère … Tu as un coach avec le meilleur pourcentage de victoires de l’histoire du club, et parce qu’il a pris 5-0 contre Paris, tu t’en sépares ? » — un passage retranscrit intégralement de son intervention.

C’est un club de fous quand même… De faire partir Roberto De Zerbi pour aller chercher Habib Beye…

L’ancien milieu de terrain a souligné que même si l’objectif de la troisième place est encore atteignable, la direction sportive de l’OM aurait pu maintenir De Zerbi et « le protéger », arguant que la lourde défaite n’était pas, selon lui, un critère suffisant pour rompre le contrat du technicien italien.

Doutes sur l’arrivée de Beye

Concernant le successeur pressenti, Johan Micoud a également émis des réserves en rappelant qu’Habib Beye n’a « rien fait en un an et demi en Ligue 1 », estimant que son expérience ne correspond peut-être pas à la pression et aux attentes propres à l’Olympique de Marseille.

Cette réaction s’inscrit dans un contexte de restructuration accélérée au club phocéen : après le départ de De Zerbi, l’OM a officialisé la nomination de Habib Beye comme nouvel entraîneur, avec effet immédiat, dans l’optique de relancer la saison et d’aborder des rendez-vous importants en championnat et en Coupe de France.