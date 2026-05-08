OM : Joseph-Antoine Bell pousse un énorme coup de gueule à l’encontre des dirigeants et des joueurs

L’effondrement de l’OM dans cette fin de saison continue de provoquer de nombreuses réactions. Cette fois, c’est l’ancien gardien emblématique du club, Joseph-Antoine Bell, qui est sorti du silence avec des mots très forts dans un entretien accordé à La Provence.

L’ancien international camerounais estime que les problèmes du club dépassent largement le simple cadre sportif. Pour lui, le principal mal de l’OM reste le manque de personnalité et de stabilité dans tous les secteurs du club.

“Le problème de l’OM est toujours le même. On a besoin de gens avec du sang-froid, calmes et lucides, et des joueurs de caractère, pas des mecs qui se cachent”, a lâché Bell.

L’ancien portier olympien pointe également la responsabilité des dirigeants marseillais, qu’il juge trop sensibles aux pressions extérieures et aux turbulences permanentes autour du club.

“Les dirigeants doivent aussi résister à la gestion du groupe et au chahut des supporters. Ce n’est pas tout de dire qu’on est une famille, il faut le montrer.”

Très attaché à l’OM, Joseph-Antoine Bell avoue surtout ressentir une immense frustration face à la tournure prise par cette saison catastrophique.

“C’est rageant. J’étais fier de porter le maillot du club pour aller à la salle en début de saison.”

Une sortie qui illustre une nouvelle fois le profond malaise qui entoure actuellement l’Olympique de Marseille.