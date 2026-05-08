OM : Joueurs, punitions, ambiance… Les dernières infos de la commanderies

Instaurée après l’humiliation subie à Nantes (3-0), la mise au vert forcée des joueurs de l’OM va prendre fin. Selon les informations de RMC Sport, les Olympiens quitteront finalement la Commanderie vendredi soir, à deux jours du déplacement capital sur la pelouse du Havre.

Depuis le début de semaine, les joueurs marseillais vivaient quasiment confinés au centre Robert Louis-Dreyfus après la colère de la direction et du staff face à l’effondrement total de l’équipe dans le sprint final. Une décision forte prise dans un contexte extrêmement tendu alors que l’OM n’a remporté qu’un seul de ses six derniers matchs de Ligue 1.

Mais malgré cette mesure exceptionnelle, l’ambiance resterait toujours aussi lourde en interne. RMC Sport révèle notamment que la séance d’entraînement de mercredi matin a fortement agacé Habib Beye. Le coach marseillais aurait même écourté la séance, excédé par le manque d’implication et certaines attitudes jugées trop nonchalantes.

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Si le cas Mason Greenwood continue de cristalliser les tensions, le malaise serait plus global dans le vestiaire olympien.

Actuellement 7e de Ligue 1, l’OM joue désormais sa survie européenne sur les deux dernières journées face au Havre puis Rennes. En interne, la colère de Frank McCourt et Medhi Benatia resterait immense après ce qu’ils considèrent comme un abandon collectif dans cette fin de saison catastrophique.