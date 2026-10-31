Sous pression de la DNCG, l’Olympique de Marseille cherche encore à réduire ses dépenses. Plusieurs joueurs ont été sollicités par la direction pour accepter une baisse de salaire, mais aucun n’a donné son accord.

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La direction de l’OM tente de poursuivre la réduction de ses charges salariales dans un contexte économique toujours délicat. Selon FootMercato, plusieurs joueurs de l’effectif ont récemment été approchés afin de revoir leurs rémunérations à la baisse, alors que le club doit composer avec les contraintes fixées par la Direction nationale du contrôle de gestion.

La masse salariale déjà fortement réduite

Cette demande intervient après plusieurs mesures d’austérité déjà engagées par Marseille. L’été dernier, le club avait revu ses ambitions à la baisse sur le marché des transferts, avec plusieurs départs importants et aucun recrutement destiné à renforcer l’effectif. Le président Stéphane Richard avait par ailleurs évoqué une diminution de la masse salariale↗ comprise entre 30 et 35 % par rapport à la saison précédente. Le 26 juin dernier, la DNCG avait également décidé d’encadrer la masse salariale ainsi que les indemnités de mutation de l’Olympique de Marseille.

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Aucun accord trouvé avec les joueurs sollicités

Malgré les économies déjà réalisées, la direction marseillaise cherche donc encore de nouvelles marges de manœuvre. La proposition formulée à plusieurs éléments du groupe n’a toutefois pas abouti : tous les joueurs concernés ont refusé de renoncer à une partie de leurs revenus. Cette fin de non-recevoir laisse la direction face à une équation financière inchangée. Pour alléger ses dépenses, l’OM devra désormais s’appuyer sur d’autres leviers évoqués dans le dossier, notamment de nouveaux départs ou une restructuration de certains contrats.