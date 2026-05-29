Finances OM : Vers un encadrement de la masse salariale par la DNCG ?

L’Olympique de Marseille a obtenu le report de son audition devant le gendarme du football français, le temps de pouvoir effectuer quelques ventes. Un encadrement de la masse salariale plane sur le club phocéen.

La période estivale s’annonce chargée et animée pour l’Olympique de Marseille. Après l’annonce officielle, hier, de l’arrivée de Grégory Lorenzi en tant que nouveau directeur sportif, l’OM doit s’activer sur de nombreux chantiers. La quête du nouveau coach en est une mais d’autres semblent encore plus urgentes.

Un report accepté mais une sanction probable

Après une saison manquée, terminée à la cinquième place qui élimine toute participation en Ligue des Champions, l’OM voit une nouvelle fois ses comptes être dans le rouge. Le club marseillais doit donc vendre pour cinquante à soixante millions d’euros cet été. Une course contre la montre qui a poussé l’Olympique de Marseille a demandé un report de son audition auprès de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG).

Selon L’Equipe, la DNCG a accepté la demande marseillaise. Les dirigeants marseillais espèrent passer vers la fin juin, le temps pour eux de réaliser quelques ventes pour réduire le déficit de la saison actuelle. Selon un témoignage dans les colonnes de L’Equipe présent dans les hautes sphères, “ce ne sera pas simple en période de Coupe du Monde. Mais il est logique de procéder ainsi plutôt que de se prendre, de faire appel et de revenir pour une seconde audition.”

Des ventes obligatoires

Entre-temps l’OM sera déjà passé devant l’UEFA concernant de possibles manquements par rapport au fair-play financier et à différents accords passés. A l’échelle nationale, en cas de manquements, l’Olympique de Marseille pourrait se voir sanctionner d’un encadrement de la masse salariale. Un scénario estimé comme le plus probable par le journal L’Equipe. Mais qui pourrait permettre au club de retrouver le droit chemin selon une source de L’Equipe : “Plus qu’une punition, une mesure qui a permis à de nombreux clubs, comme l’OL très récemment, d’aller vers une meilleure gestion.”

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Face à l’urgence, l’OM devrait s’activer sur le marché des transferts et notamment des ventes. Plusieurs sont annoncés sur le départ comme Mason Greenwood qui serait en partance pour l’AS Rome. Interrogé hier, Grégory Lorenzi, le nouveau directeur sportif s’est exprimé sur le dossier : “ Il fait partie des joueurs qui font l’objet d’une grande réflexion. S’il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. Mais il y a la position du club, celle du joueur, c’est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties.”

D’autres joueurs ayant une bonne valeur marchande comme Balerdi ou Hojbjerg pourraient quitter le club pour renflouer les caisses.. L’été s’annonce encore une fois mouvementé à Marseille.

Clarence Maillefaud