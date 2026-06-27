Finances / Mercato OM : Stéphane Richard annonce un gros changement de cap !

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L’Olympique de Marseille s’apprête à entrer dans une nouvelle phase de son développement. Quelques jours après la décision de la DNCG d’encadrer la masse salariale et les indemnités de mutation du club, le président de l’OM, Stéphane Richard, a reconnu la nécessité d’engager des changements profonds.

Dans un entretien accordé à La Provence, le dirigeant marseillais a dressé un constat lucide de la situation actuelle. « Il va falloir changer un certain nombre de choses pas forcément évidentes, repartir sur d’autres bases dans tous les domaines (sportif, financier…) pour remettre le club sur de bons rails », a-t-il déclaré.

Cette prise de parole intervient dans un contexte particulier. Malgré la qualification en Ligue des champions et le soutien financier récurrent de Frank McCourt, la DNCG a décidé de maintenir une surveillance renforcée de la gestion olympienne. Une décision qui pousse désormais les dirigeants à revoir leur modèle économique.

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Les récentes révélations concernant l’injection de 30 millions d’euros par l’actionnaire américain au printemps dernier illustrent les difficultés structurelles auxquelles le club doit faire face. L’objectif affiché est désormais de réduire la dépendance aux apports financiers de McCourt et de renforcer l’autonomie économique de l’OM.

Sur le plan sportif comme financier, l’été 2025 pourrait ainsi marquer le début d’un nouveau cycle à Marseille, avec une gestion plus rigoureuse et une importance accrue accordée aux ventes de joueurs.