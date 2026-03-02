OM: Jul fête la victoire marseillaise dans le vestiaire avec les joueurs !

Après sa victoire spectaculaire face à l’OL (3-2) dimanche en Ligue 1, l’OM a célébré dans son vestiaire avec un invité de marque : le rappeur marseillais Jul. Une scène forte, partagée sur les réseaux sociaux du club, symbole d’une communion entre l’équipe et l’une des figures les plus populaires de la ville.

Une célébration marseillaise après OM – OL

La joie était à la hauteur du scénario. Vainqueur de l’OL (3-2) au terme d’un match renversant, l’Olympique de Marseille a prolongé la fête dans les entrailles du stade. Sur une photo publiée par le compte X du club, les joueurs posent aux côtés de Jul, reprenant son célèbre geste des deux mains formant son nom de scène.

La quasi-totalité de l’effectif s’est prêtée au jeu, dans une ambiance détendue et euphorique. Seule petite variante relevée sur l’image : Himad Abdelli a ajouté un doigt supplémentaire à son “J” ce qui fait 3-2 !

Autre présence remarquée : Medhi Benatia, directeur du football démissionnaire – qui conserve ses fonctions jusqu’à la fin de la saison – s’est mêlé au groupe. L’ancien international marocain est resté plus sobre, posant notamment aux côtés de Timothy Weah, sourire discret aux lèvres.

Un succès clé en Ligue 1 avant la Coupe de France



Jul, natif de Marseille et dont le label “D’or et de platine” est sponsor de l’Olympique de Marseille depuis quatre ans (présent sur les manches du maillot), incarne cette connexion entre le club et son territoire.