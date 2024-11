OM : Kevin Diaz dézingue 3 joueurs marseillais !

Après la défaite de l’OM ce vendredi face à l’AJ Auxerre, le plateau de l’After sur RMC analyse la rencontre. Kevin Diaz cible trois joueurs coupables des buts encaissés.

L’OM a perdu 3-1 face à l’AJ Auxerre ce vendredi soir. Pour Kevin Diaz, ce sont des erreurs individuelles qui ont conduit à ces trois buts encaissés par les Olympiens. Le consultant de RMC explique que Brassier, Balerdi ainsi que Pol Lirola sont coupables de la défaite de l’OM.

La déclaration choc de De Zerbi : « je suis prêt à partir. Je pars sans l’argent »

Après la défaite de l’OM 1-3 au Vélodrome face au promu l’AJA, Roberto De Zerbi a carrément posé son départ dans la balance en conférence de presse d’après match !

Roberto De Zerbi n’a pas caché son incompréhension suite à la défaite de l’OM face à Auxerre. Il l’a fait ravoir en conférence de presse dans des propos rapportés par RMC : « Je dois prendre ma responsabilité pour cette défaite à domicile. On a des difficultés à la maison, c’est clair. Je ne sais pas si c’est un manque de courage ou de personnalité. Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome car j’avais envie de vivre l’expérience. Si le problème c’est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l’argent, le reste je m’en fous. Je n’ai pas envie de faire des excuses et de raconter des bêtises. Je ne vais pas m’échapper, on doit regarder la réalité en face. C’est ce que je dois faire.

Jouer au Vélodrome est un privilège. Je dois transférer aux joueurs ma passion du foot. Au PSG, on a jouer à dix, c’est vrai. Mais ce que j’ai vu à onze contre onze ne m’a pas plu. Il y a des performances qui ne sont pas bonnes à domicile. A l’extérieur, on a fait de bonnes performances, à Toulouse, à Montpellier, Nantes. On ne peut pas parler de cette deuxième place. Je dois pouvoir donner, transmettre quelque chose. Je vis pour les choses qui transcendent le football. Je le répète, si c’est moi le problème, je dois partir. L’argent, ce n’est rien pour moi. C’est la gratification du travail qui est importante. Je n’ai pas de mauvaises choses à dire sur mes joueurs. Si je pars, je laisse mon cœur, mon âme.