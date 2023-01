OM : Kevin Diaz met un Marseillais en avant pour le joueur de la mi-saison !

La phase aller de Ligue 1, c’est déjà terminé ! L’Olympique de Marseille a fait la moitié du chemin en championnat. L’occasion de faire un premier bilan et Kevin Diaz met un Marseillais en avant pour cette première partie !

La première partie de la saison de Ligue 1 vient de s’écouler et l’heure est à un premier bilan. A la fin de cette phase aller, beaucoup de médias ont réalisé leur top de cette moitié de championnat. Sur RMC, Kevin Diaz a choisi de mettre en avant un joueur de l’Olympique de Marseille !

Mbemba mis en avant par Kevin Diaz

En effet, le consultant a pointé du doigt les prestations de Chancel Mbemba qui est arrivé cet été à l’OM. Le défenseur congolais est arrivé libre en provenance du FC Porto et est considéré par beaucoup comme l’une des meilleures recrues de Pablo Longoria. Un avis qui semble partagé par l’intervenant sur RMC.

🎙 Qui est le joueur de cette première partie de saison ?@BODMERmathieu, @kevindiaz11 et @simon_dutin nous livrent leurs choix : Jonathan David, Chancel Mbemba, Kevin Danso et même Adam Ounas sont cités. pic.twitter.com/mXZKMK92fI — After Foot RMC (@AfterRMC) January 17, 2023

« J’ai choisi Chancel Mbemba. Parce que c’est un joueur que j’ai suivi pour RMC Sport à Porto et je n’aimais pas. Il jouait souvent latéral à Porto, il a eu beaucoup de difficulté mais sur les deux dernières saisons, il a réussi à travailler. Je parlais des joueurs qui même en post-formation arrive à progresser. Il avait été meilleur sur la fin à Porto mais j’étais resté sur l’image du début. Quand il est arrivé à Marseille, j’avais loué l’idée de Longoria parce qu’il arrive libre. C’est un gros coup de prendre un joueur libre qui a de l’expérience en Ligue des Champions. J’ai dit que ce n’était pas mon défenseur préféré mais que c’était une très bonne idée parce que ça correspondait aux joueurs que pouvait se permettre de prendre l’OM. On constate avec plaisir que c’est un gars qui a parfaitement remplacé Saliba et ce n’était pas une mince affaire. Il se projète vers l’avant, il a cette capacité offensive parce qu’il a joué quelques mois latéral. Il a bien progressé à Porto. J’aime beaucoup ce qu’il dégage, de la bonté, de la joie de vivre. C’est un soldat sur le terrain. Ce sont les joueurs que j’adore, qui donnent tout. Ce week-end, il fait un sombrero et envoie la balle en tribune mais personne ne lui en veut parce qu’il a tenté. Il met des buts, il est volontaire. J’aime l’entendre parler, il est dur sur l’homme mais il dégage de la bonté. J’aime les joueurs comme ça. » Kevin Diaz – Source : RMC (17/01/23)