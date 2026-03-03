OM – Kondogbia : “Beaucoup d’euphorie après le match, je ne vais pas vous le cacher !”

À la veille du quart de finale de Coupe de France entre l’Olympique de Marseille et le TFC, Geoffrey Kondogbia s’est présenté en conférence de presse ce mardi. Le milieu de terrain est revenu sur la victoire face à Lyon (3-2) dimanche en Ligue 1 et a fixé le cap avant ce nouveau rendez-vous décisif au Vélodrome.

Dimanche, l’OM a renoué avec le succès en championnat en dominant l’Olympique Lyonnais (3-2) au terme d’un match intense. Un résultat important dans un contexte où les Marseillais restaient sur plusieurs contre-performances.

Face aux médias, Geoffrey Kondogbia n’a pas caché le soulagement ressenti après ce succès : “Il y avait beaucoup d’euphorie après le match (OM-OL 3-2), je ne vais pas vous le cacher. C’était quand même normal car on avait enchaîné quelques désillusions. La victoire était très importante. Maintenant on va se tourner vers ce grand rendez-vous et on se doit d’aller au bout.”

L’OM veut confirmer en Coupe de France

Ce quart de finale de Coupe de France représente un objectif majeur pour l’Olympique de Marseille cette saison. Après l’émotion du succès contre Lyon en Ligue 1, le groupe doit rapidement basculer sur cette confrontation face à Toulouse.

Le discours de Geoffrey Kondogbia illustre cette volonté de ne pas s’enflammer malgré l’euphorie du week-end. L’enjeu est clair : capitaliser sur la dynamique retrouvée et répondre présent dans une compétition à élimination directe, où la gestion des temps forts et la solidité collective seront déterminantes.