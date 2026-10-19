OM : Kondogbia rappelle que tout repart de zéro dès ce lundi !

Geoffrey Kondogbia a réagi après la victoire de l’OM à Angers (5-2). Le milieu a évoqué sa titularisation et les progrès collectifs.

L’Olympique de Marseille a enchaîné une deuxième victoire en championnat en s’imposant 5-2 sur le terrain du SCO, dimanche 18 octobre. Menés après un but de Lilian Raolisoa, les Marseillais ont égalisé par Himad Abdelli, servi par Timothy Weah. Amine Gouiri a ensuite converti son penalty en deux temps. Amine Harit a également marqué, avant le cinquième but inscrit à la 85e minute par Igor Paixão, qui a ouvert son compteur cette saison.

Une titularisation décidée tardivement

Dans des propos recueillis en zone mixte et rapportés par La Provence, Geoffrey Kondogbia explique que sa présence dans le onze a été décidée tardivement, en fonction des joueurs disponibles. Il indique avoir bien vécu la rencontre. Satisfait de la prestation collective, il estime que les progrès observés doivent encore se traduire par une remontée au classement, malgré la confiance apportée par cette victoire.

On est très content, c’est toujours un plaisir de gagner un match. On a été bon dans le contenu, on a maîtrisé cette rencontre. Cette victoire est méritée et on espère continuer comme cela. Ma titularisation a été décidée un peu à la dernière minute, par rapport à la réalité de l’effectif. Le coach a pris une décision, il fallait assumer et c’est ce que j’ai essayé de faire pendant la rencontre. Je me suis senti plutôt bien. C’est difficile, chaque match a son contexte. Si on prend seulement le match du jour, on va parler de progrès. Oui, il y en a, mais on veut grappiller encore plus de places au classement. Mais c’est sûr que ça donne un peu d’air, de confiance. C’est toujours bien de gagner, mais dans le foot tout repart de zéro le lendemain. Les moments compliqués font partie de la vie, il faut toujours se relever, regarde devant. C’est ce qu’on va faire pour remonter au classement.

Kamissoko et Nnadi cités par Kondogbia

Le milieu souligne aussi les prestations de Nouhoum Kamissoko et de Nnadi. « J’ai tendance à dire que l’on attend l’OM tous les week-ends, peu importent les scénarios, le contexte ou l’adversité. On doit prendre conscience de cela, qu’on nous attendra quoi qu’il arrive. On peut toujours s’améliorer, dans l’état d’esprit on y est, c’est plutôt positif, a apprécié le milieu. On voit Kamissoko et Nnadi évoluer chaque jour à l’entraînement, ce n’est pas une surprise de les voir réaliser un gros match aujourd’hui. Ils vont nous apporter un vrai plus dans cette saison qui sera longue. C’est une belle satisfaction, autant pour eux que pour nous. »