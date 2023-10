OM : Kondogbia lance enfin sa saison ?

L’OM s’est imposé 3-1 face à l’AEK lors du 3e match de poule de Ligue Europa, un match qui a tourné suite à une grossière erreur du portier de l’équipe grec. Voici la note et l’appréciation de Geoffrey Kondogbia lors de ce match.

Après une petite défaite face à Nice, les marseillais devaient retrouver le chemin de la victoire. L’OM a dominé la première mi-temps et a logiquement ouvert le score par Vitinha après plus sieurs ratés de Ndiaye. L’AEK était proche de se relancer juste avant la mi-temps, finalement les hommes d’Almeyda ont haussé leur pressing en début de second période. L’OM a eu du mal à réagir et a encaissé l’égalisation. Le match a basculé suite à une énorme erreur de Stankovic, qui rate sa relance au pied en passant directement le ballon à Vitinha et fauche ensuite l’attaquant. Premier pénalty transformé par Harit. Car un second sera obtenu par Lodi et c’est Veretout qui s’en chargera. Entré en jeu, Sarr pendait marquer le 4-1 mais le but a été refusé pour un hors jeu très limite . Vu le calendrier à venir, les joueurs vont devoir lancer une série de victoire !

La note de Geoffrey Kondogbia : 6.5/10

Son appréciation

Kondogbia lance enfin sa saison ?

Entre méforme physique et blessures, la recrue olympienne n’a pas encore montré son niveau. De retour dans le onze, le milieu de terrain a enfin proposé un match plein. Solide dans les duels, il a était important dans l’équilibre de l’entrejeu. Il a aussi bien distribué le jeu, avec des passes longues. Auteur de belles frappes lointaines en fin de match il a pu faire parler sa palette complète. Et si l’ancien joueur de l’Atlético avait enfin lancé sa saison à l’OM ?

Les notes des médias