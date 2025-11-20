OM : Kondogbia, Nice, Intensité… la conf de Roberto De Zerbi résumée en 5 points !

À la veille d’un déplacement déjà crucial à Nice, Roberto De Zerbi a livré une conférence de presse dense, oscillant entre constats sportifs, gestion de groupe et regard sur le contexte marseillais. L’entraîneur de l’OM, lucide sur les difficultés actuelles et les nombreuses absences, a également insisté sur les responsabilités qui entourent le club. Voici les cinq points essentiels à retenir.

1. Kondogbia, un joueur “déterminant” à gérer avec prudence

De Zerbi a insisté sur l’importance majeure de Geoffrey Kondogbia, tout en reconnaissant la fragilité physique du milieu :

« Il est très important pour l’OM… Il voudrait jouer tout le temps mais il doit se ménager. »

L’Italien rappelle que le joueur nécessite une gestion attentive, et estime que retrouver le niveau affiché à l’Atlético de Madrid changerait le visage de l’équipe.

2. Une charge émotionnelle forte autour du club : le drame de Mehdi Kessaci

Interrogé sur l’assassinat du jeune Mehdi Kessaci, De Zerbi a témoigné de son émotion :

« Ça m’attriste, ça ne devrait pas arriver… Ici, le match ne dure pas 90 minutes mais une semaine. »

Conscient du poids social de l’OM à Marseille, il affirme que l’équipe tente d’offrir « des satisfactions » aux supporters dans un contexte difficile.

3. Entre blessures et retours : l’équilibre défensif fragile

L’entraîneur a détaillé une situation défensive délicate :

Aguerd est absent, une perte « irremplaçable ».

est absent, une perte « irremplaçable ». Medina est encore blessé, Murillo revient diminué de sélection.

est encore blessé, revient diminué de sélection. Balerdi retrouve le groupe et reste un « joueur clé », capitaine et élément central du projet.

De Zerbi reconnaît l’impact des forfaits mais refuse de s’en servir comme excuse.

🗣️ « Aguerd, c'est une lourde absence »#DeZerbi : "Aguerd est un joueur irremplaçable, mais il faut quand même jouer quand il n'est pas là. Balerdi revient, Kondogbia aussi. Medina est toujours blessé et Murillo s'est fait mal en sélection. Aguerd, c'est une lourde absence.

4. Le duel contre Nice et l’horizon Newcastle : “les deux sont importants”

Même à trois jours d’un match européen décisif, De Zerbi refuse de hiérarchiser :

« Nice est important aussi… Si on a les qualités pour être arrivé jusqu’ici, on peut encore passer un palier. »

L’OM sort d’un mois dense, parfois mal négocié, mais veut repartir sur une dynamique positive.

5. Attentes techniques : intensité, mobilité et coups de pied arrêtés

Durant la trêve, le coach a travaillé :

la mobilité et la proactivité du groupe,

et la du groupe, une intensité plus élevée , malgré un calendrier dense,

, malgré un calendrier dense, les coups de pied arrêtés, avec Greenwood et Emerson comme tireurs principaux.

Il note que l’OM reste dangereux dans ces phases mais peut « faire mieux dans les 20 derniers mètres ».

