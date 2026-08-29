OM : Kyril Louis-Dreyfus toujours attaché à Marseille…

Kyril Louis-Dreyfus n’a pas oublié l’Olympique de Marseille. Interrogé après le tirage européen en zone mixte, le propriétaire de Sunderland a évoqué avec émotion son lien avec l’OM, club qu’il continue de suivre malgré la distance. Il aurait même aimé retrouver Marseille pendant la compétition.

« L’OM reste proche de ma famille »

Kyril Louis-Dreyfus aurait apprécié croiser l’Olympique de Marseille dès la phase de ligue.

« Cela aurait été un beau moment de tomber sur l’OM, maintenant on se concentre sur nos matches. Je souhaite le meilleur à l’OM, que l’équipe ira le plus loin possible. »

Le propriétaire de Sunderland garde forcément un attachement particulier au club marseillais, longtemps associé à sa famille.

« Je suis le club avec beaucoup plus de distance, évidemment, mais dès que j’ai le temps, j’essaie de regarder un match, j’essaie de venir au stade parfois… Je suis plus un supporter qu’autre chose. Mais l’OM reste proche de ma famille. »

Un OM – Sunderland plus tard dans la compétition ?

Louis-Dreyfus n’exclut pas de retrouver Marseille plus tard dans la compétition, même s’il reconnaît qu’une telle affiche serait forcément particulière pour lui.

« J’espère qu’on se croisera après la phase de ligue, mais ça serait un match difficile à suivre… ce sont deux clubs que j’aime beaucoup. »

Et malgré ses responsabilités à Sunderland, il formule un souhait très clair pour Marseille :

« On prend match par match, mais pour Marseille, je lui souhaite d’aller en finale. »

Une déclaration qui rappelle que, malgré le temps et la distance, le lien entre la famille Louis-Dreyfus et l’OM reste toujours présent.