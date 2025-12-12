OM : La baisse de régime de Rulli passée au crible…

Habitué à être l’un des meilleurs joueurs de l’OM depuis son arrivée, Geronimo Rulli traverse une période plus délicate. Le gardien argentin a été pointé du doigt après la défaite de l’OM sur la pelouse du LOSC (0-1), où il a été fautif sur l’unique but du match. Quelques jours plus tard, face à l’Union Saint-Gilloise en Ligue Europa (3-2), il n’a pas dégagé une totale sérénité malgré un arrêt décisif en fin de rencontre, qui a permis à Marseille de conserver un succès précieux.

Interrogé par La Provence, Rudy Riou, ancien gardien olympien entre 2008 et 2011, a livré une analyse détaillée du moment que traverse le portier de 33 ans. Selon lui, cette période de moindre forme n’a rien d’alarmant mais s’explique par plusieurs facteurs liés au jeu et à la physiologie du joueur.

OM : mais qu’arrive-t-il à Geronimo Rulli, fautif sur les trois derniers matches ?

👉 https://t.co/HeN87GMz3s pic.twitter.com/3Gblw38vRw — La Provence (@laprovence) December 12, 2025

Riou explique notamment que le rôle de Rulli a évolué : « Rulli est très sollicité et son jeu au pied est très exploité : ce dépassement de fonction le fait sortir de sa zone de confort. Il doit gérer la profondeur, aussi, et cela change selon les défenseurs alignés devant lui. Si c’est (Leonardo) Balerdi, il doit être plus haut. Il y a des moments où physiologiquement tu fais les mêmes choses mais ton corps répond différemment. La remise en forme des synapses permet de retrouver ton niveau. »

Un constat lucide, qui met en avant l’impact du système de jeu et de la rotation défensive sur les performances du gardien marseillais.

« Je n’ai jamais vu un gardien au top toute la saison »

Pour Rudy Riou, ce passage à vide est loin d’être inquiétant. L’ancien portier se montre même optimiste quant à la capacité du gardien olympien à rebondir rapidement. « Ce coup de moins bien n’est pas surprenant, il avait déjà connu un passage à vide en fin de saison dernière. Je n’ai jamais vu un gardien au top toute la saison. Là, il ne s’agit que de petits soubresauts même s’ils portent préjudice. L’avantage, c’est que Rulli n’a jamais de trous dans ses performances plus longs que quelques matches, il se remet vite à flot. Il ne doute pas, continue d’y aller sans mettre le frein. J’aime ça chez lui. Je pense que son dernier arrêt contre l’Union est le déclencheur d’un retour au top. »

Dans un contexte où l’OM a besoin de solidité et de repères défensifs, le retour en forme de Geronimo Rulli sera l’un des éléments essentiels des prochaines semaines. Si l’on en croit Riou, ce regain de confiance pourrait déjà avoir commencé.