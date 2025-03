OM : La bel hommage de Rulli aux supporters marseillais !

Actuellement en sélection avec l’Argentine, Geronimo Rulli a profité d’une conférence de presse pour évoquer son expérience à l’OM. Le gardien marseillais a comparé les supporters de l’OM à ceux de Boca Juniors, le club mythique en Argentine.

« Les supporters de l’OM me font penser à ceux de Boca, ce sont les mêmes ou très similaires. Il n’a pas remporté beaucoup de championnats ces dernières années mais historiquement, c’est le plus grand club de France et le seul à avoir remporté la Ligue des champions. » Arrivé à Marseille lors du dernier mercato estival, Rulli est impressionné par l’engouement autour du club phocéen, aussi bien à domicile qu’à l’extérieur.

« Quand on va à un stade extérieur, c’est toujours plein parce que l’OM joue et plus de la moitié du stade nous soutient. Du coup, je vois le public et malgré les résultats, il est toujours là, debout. » L’ancien gardien de Villarreal voit un parallèle évident entre la ferveur des supporters marseillais et celle des fans de Boca Juniors. Selon lui, l’OM est un club unique en France, de par son histoire et son attachement populaire.

« Je remarque beaucoup de similitudes avec ce qu’est le supporter de Boca : ils ont été éliminés de la Copa Libertadores et dans l’autre match contre Rosario Central, le stade s’effondrait. Cela en dit long sur leurs supporters et sur nous, les Argentins, en tant que passionnés de football, et rien d’autre. Ici en Europe, ils voient cela et n’arrivent pas à y croire. » Par ces déclarations, Geronimo Rulli souligne une nouvelle fois la ferveur exceptionnelle qui entoure l’Olympique de Marseille, un club où la passion ne faiblit jamais, quel que soit le contexte sportif.