OM : La belle déclaration de Greenwood sur De Zerbi !

Depuis le début de la saison, Mason Greenwood marche sur l’eau avec l’Olympique de Marseille. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 10 réalisations, l’attaquant anglais est devenu l’une des pièces maîtresses du collectif marseillais, aujourd’hui solidement installé à la 2ᵉ place du championnat avec 29 points, juste derrière le Paris Saint-Germain.

Invité de Téléfoot, Greenwood est revenu sur ce début d’exercice à très haute intensité, ponctué de performances individuelles majeures et d’une adaptation express dans l’effectif de Roberto De Zerbi.

De Zerbi, c’est lui le cerveau de l’équipe… il m’a aidé à mieux comprendre le foot.

Élu joueur du mois d’octobre après un enchaînement impressionnant de prestations, l’attaquant a notamment marqué les esprits lors de la victoire spectaculaire face au Havre (6-2) le 18 octobre. Auteur d’un quadruplé ce jour-là, Greenwood a reconnu avoir vécu un moment rare. “Je pensais m’arrêter au triplé, en marquer un quatrième c’est dingue”, a-t-il confié, encore marqué par cette soirée exceptionnelle.

Avec cinq buts inscrits sur l’ensemble du mois, Greenwood s’est imposé comme l’un des hommes les plus en vue du championnat, confirmant le choix de l’OM qui a fait de lui la pointe offensive de son projet.

Dans l’entretien, l’Anglais a expliqué puiser beaucoup dans la dynamique collective qui l’entoure. “Je suis dans un très bon moment, et c’est évidemment grâce à l’entraîneur et à mes coéquipiers. Je me sens vraiment bien et j’espère pouvoir continuer à m’améliorer et obtenir d’autres récompenses cette saison” a-t-il déclaré, soulignant l’importance de la confiance instaurée par le groupe marseillais.

Greenwood n’a d’ailleurs pas manqué de saluer le rôle central de De Zerbi dans sa progression : “C’est lui le cerveau de l’équipe… il m’a aidé à mieux comprendre le foot. Il m’aide à m’améliorer au quotidien.”

Enfin, l’attaquant a rappelé l’ambition qui anime le vestiaire olympien : “Nous avons signé des joueurs très forts. On s’est amélioré dans plusieurs domaines. Nous sommes deuxièmes et j’espère qu’on pourra continuer à se battre pour être premiers.”

De quoi confirmer que l’OM peut compter sur un Greenwood plus déterminé que jamais.