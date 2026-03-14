OM : La belle séquence tactique, Beye répond à Cheyrou !

Grâce à un succès 1-0 contre l’Olympique de Marseille face à l’AJ Auxerre, le club phocéen a lancé la 26e journée de Ligue 1 par une victoire précieuse. Après la rencontre, l’entraîneur Habib Beye a détaillé au micro de Ligue 1+ les principes tactiques qui structurent le jeu de son équipe, notamment la compacité défensive et le contre pressing.

L’OM s’est imposé sur la plus petite des marges grâce à un but d’Amine Gouiri, consolidant une position importante dans la course au haut de tableau.

Habib Beye insiste sur la compacité pour contrôler les transitions

L’analyse tactique d’Habib Beye sur la rencontre 👨‍🏫 Le coach de l’@OM_Officiel salue la question de notre consultant et ancien coéquipier Benoit Cheyrou 😉 pic.twitter.com/Fa0qSu8qXI — L1+ (@ligue1plus) March 13, 2026



Interrogé par Benoît Cheyrou après la rencontre, Habib Beye a mis en avant la structure collective de son équipe. Le technicien sénégalais a notamment insisté sur la gestion des distances entre les lignes afin de limiter les transitions adverses. « Ce côté très intérieur, c’est-à-dire d’être le côté métrage, avec ces 40 mètres pour être très dense c’est important pour le préventif du contre pressing. Sur la perte de balle, la ligne défensive et celle du milieu doit se tenir dans 40 mètres, il faut un maximum pour couper les transitions. »

Arrivé sur le banc de l’Olympique de Marseille le 18 février 2026, Habib Beye a rapidement tenté d’imposer des principes de jeu basés sur la densité axiale et l’agressivité à la récupération.

Largeur offensive et équilibre défensif

Dans son analyse, l’entraîneur marseillais a également expliqué l’équilibre recherché entre densité défensive et largeur offensive. Le dispositif demande notamment aux ailiers d’étirer le jeu pour créer des espaces. « Par contre, sur la ligne offensive il faut être plus large avec Paixao et Greenwood. Quand l’on défend à trois, cette ligne doit être très serrée pour être en capacité de bloquer les occasions adverses, éviter de courir 70 mètres… »

Ce principe vise à réduire les distances défensives tout en conservant des solutions offensives sur les côtés, notamment pour Igor Paixão et Mason Greenwood, deux joueurs capables de porter le danger dans la profondeur.

La victoire contre Auxerre confirme ainsi la volonté de l’OM de stabiliser son organisation collective sous la direction de Habib Beye, tout en poursuivant son objectif de résultats en Ligue 1.