OM : La blague hilarante de Malinovskyi, le golazo de Gignac, la grosse forme de Toulouse !

Après la nouvelle victoire des hommes de Tudor, l’ambiance est joyeuse pour la Team OM sur les réseaux sociaux. Petit passage en revue de quelques tweets bien sentis…

Pour charmer les supporters olympiens, Ruslan Malinovskyi peut non seulement compter sur sa frappe de balle extraordinaire mais aussi sur son humour. Hier soir, à Clermont, il a envoyé un coup franc dans les nuages juste avant la mi-temps. Avec beaucoup d’auto-dérision, il en a fait une blague sur Twitter comparant son coup franc à une transformation au rugby.

2 points for me, 3 points for the team ✅ #TeamOM pic.twitter.com/Imv6KPlNMC

Une blague qui n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd puisqu’elle a fait réagir le Stade Toulonnais qui jouera un match de rugby la semaine prochaine au Vélodrome.

You are welcome at the @orangevelodrome next saturday 😂🔴⚫️

— RCT – RC Toulon (@RCTofficiel) February 12, 2023