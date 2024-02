OM : La clé du renouveau de Jean-Louis Gasset

Depuis son arrivée Jean-Louis Gasset a réussi à redonner de la sérénité au sein d’un effectif qui en manquait cruellement il y a encore quelques jours. RMC explique comment il a fait cela !

L’OM a décidé d’un commun accord de se séparer de Gennaro Gattuso. Le coach italien n’a pas terminé la saison et a laissé sa place à Jean-Louis Gasset pour les derniers mois qu’il reste. Dès sa première rencontre en Europa League, le changement s’est fait ressentir. RMC expliquait ce lundi comment le coach a réussi son coup.

Durant la semaine passée, l’entraîneur a d’abord souhaité revenir à des principes simples du football. Tactiquement, il ne demande rien d’extravagant mais fait passer son message clairement « avec du dialogue » comme le raconte RMC. Il tente maintenant de transmettre aux joueurs l’idée que l’OM est en mission commando jusqu’à la fin de la saison pour accrocher le meilleur classement.

Manu Petit calme l’enflammade sur Gasset !

Le coach Jean-Louis Gasset a réussi à conquérir le cœur des supporters en seulement quelques jours. L’entraîneur français a redonné de l’allant offensif à une équipe qui semblait malade sous les ordres de Marcelino et Gennaro Gattuso. Seulement, pour Emmanuel Petit, il ne faut pas s’enflammer ! Tout cela s’expliquerait avant tout par l’effet de renouveau du changement d’entraîneur et pas forcément sur le travail du nouveau coach.

« Quand un entraîneur arrive en cours de saison, il y a toujours une dynamique positive qui s’installe sur les deux semaines qui suivent. Tu as toujours un changement de mentalité, un changement de comportement, des joueurs qui jouent bien mieux… J’attends de voir ce qu’il va se passer à partir de mi-mars. Parce que là les échéances seront très importantes en Coupe d’Europe mais également en championnat. Là ils vont jouer gros. Aussi loin que ma mémoire me le permet, sur la première partie de saison avec l’enchaînement des matchs tous les trois jours, ils étaient cramés physiquement, ils n’arrivaient pas au bout d’une heure de jeu. Non, moi je dis aujourd’hui, je ne vais pas m’enflammer. Je ne suis pas spécialement convaincu que l’OM puisse attraper une place de Coupe d’Europe », a expliqué le champion du monde 1998 au micro de RMC.